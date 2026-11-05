EE.UU. acusa de narcotráfico a dos políticos de Ecuador y al hijo de un expresidente

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció este jueves la acusación por narcotráfico contra cinco ecuatorianos, entre ellos un exalcalde de la ciudad costera de Manta, su hijo, exambleísta del correísmo; y el hijo del expresidente Abdalá Bucara, (1996-1997), por presuntamente “conspirar durante más de una década para introducir grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos”.

Los acusados son Jaime Estrada Bonilla, exalcade de Manta y actual candidato a la alcaldía en las elecciones locales de noviembre; su hijo Jaime Estrada Mendranda, exasambleísta al que impidieron presentarse como candidato a la prefectura de Manabí, Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente de Ecuador; y Geovanny Fernandez Menéndez y William José Briones López.

Estrada Bonilla y su hijo fueron arrestados en Panamá, mientras que los otros tres acusados fueron detenidos en la ciudad costera de Guayaquil, la más grande del país andino.

En su comunicado, la fiscalía estadounidense sostiene que los Estrada, a través de su empresa exportadora de productos del mar, introdujeron durante años enormes cantidades de cocaína ocultas en envíos, en colaboración con líderes de organizaciones como Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y activas del país andino.

Ambos han sido catalogadas como terroristas tanto por el Gobierno de Daniel Noboa como por la Administración Trump.

Ecuadorian politicians, business executives, and narcotraffickers arrested for narcotics importation and weapons offenses: “The charges announced today represent a coordinated effort to dismantle political corruption and narcotics trafficking that had wreaked havoc in Ecuador and? pic.twitter.com/TnUxY3gZLH — US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 5, 2026

En el escrito detallan que los Estrada actuaron como intermediarios para coordinar los envíos y recibir pagos. Por ejemplo, en 2026, presuntamente enviaron a Fernández Menéndez y a Briones López a reunirse con Bucaram para negociar el traslado de un cargamento de dos toneladas de cocaína hasta México, con destino final Estados Unidos.

La acusación también menciona cuando, en 2023, la Policía de Ecuador incautó 1,444 kilogramos de cocaína de un contenedor de la empresa exportadora de los Estrada en el puerto de Guayaquil.

Los cinco detenidos fueron arrestados el pasado miércoles en Panamá y Guayaquil, según informó en su cuenta de X el ministro del Interior ecuatoriano John Reimberg, quien también señaló que serían extraditados a Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones judiciales en ese país.

El ministro agregó que el hijo de Bucaram, Jacobo, contaba con una notificación roja de Interpol. Su padre Adbalá Bucaram negó dichas afirmaciones este jueves en su cuenta de X. “No consta en los registros de Interpol dicha orden”, dijo.

Además, solicitó información sobre el actual paradero de su hijo, quien inicialmente fue trasladado al Cuartel Modelo de Guayaquil, y comunicó que presentará una acción constitucional habeas corpus “para saber cuáles son las órdenes de detención que dicen tener”.

Con información de EFE.

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