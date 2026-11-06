Antonio Brown sentenciado a tres años de libertad condicional

Antonio Brown evitará la cárcel por el tiroteo ocurrido en mayo de 2025 frente a un evento de boxeo de celebridades en Miami, luego de declararse culpable de un cargo reducido de agresión agravada con arma de fuego. El exreceptor de la NFL recibió una condena de tres años de libertad condicional, que incluye sesiones semanales de asesoramiento y la prohibición de poseer armas.

El acuerdo judicial le permitió evitar una acusación inicial de intento de asesinato, delito por el que se exponía a una pena de hasta 30 años de prisión, con un mínimo obligatorio de 20. La resolución se alcanzó después de que la Fiscalía y la defensa acordaran reducir los cargos, en medio de dudas sobre la intención de Brown de disparar contra la víctima.

Durante la audiencia celebrada el viernes en un tribunal estatal de Miami, la jueza Marisa Tinkler Mendez formalizó la sentencia. Brown, de 38 años, intervino brevemente y habló en voz baja. Cuando confirmó su declaración de culpabilidad, la magistrada tuvo que pedirle que elevara el tono para poder escucharlo.

A la salida del tribunal, el exjugador agradeció a Dios y manifestó que quería «volver a la vida» y estar con su familia. Evitó responder otras preguntas de los periodistas.

Su abogado, Mark Eiglarsh, expresó satisfacción por el desenlace del proceso y destacó que su representado había enfrentado una posible condena de varias décadas.

Antonio Brown’s plea deal:

Attempt murder charge changed to Agg. Assault w/firearm, no prison time, 3 years probation, psyche eval., counseling. Here’s what he said outside Miami-Dade Court. @wsvn pic.twitter.com/lI95lK9Fj3 — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) November 6, 2026

El tiroteo y el acuerdo que evitó una condena de prisión

El incidente ocurrió durante un evento de boxeo de celebridades en Miami. Según la versión policial, Brown tomó una pistola de un integrante del personal de seguridad y disparó dos veces contra un hombre con quien había tenido una pelea física poco antes. La víctima, identificada como Zul-Qarnain Kwame Nantambu, sufrió un roce de bala en el cuello.

Brown sostuvo que había actuado para defenderse de una agresión y que otras personas intentaban robarle sus joyas. Su defensa también podía apoyarse en la ley Stand Your Ground de Florida, que permite recurrir a la fuerza letal cuando una persona considera que enfrenta un peligro de muerte o lesiones graves, sin obligación de retirarse.

El fiscal Howard Rosen explicó durante la audiencia que su oficina aceptó reducir el cargo porque existían dudas sobre si Brown realmente intentó disparar contra Nantambu. Según indicó, el hombre se estaba alejando cuando ocurrió el ataque.

La víctima también había manifestado públicamente que no quería colaborar con la investigación policial ni presentar cargos. Además, aseguró que había perdonado al exjugador.

«En lugar de que todo el caso desapareciera y no hubiera oportunidad de que el señor Brown recibiera lo que finalmente será un tratamiento terapéutico, nos reunimos todos —la defensa y el estado— y decidimos que esto era lo mejor para todos», señaló Rosen.

Por su parte, el abogado de Nantambu, Richard Cooper, agradeció al tribunal por aprobar el acuerdo y afirmó que siempre habían deseado para Brown «sanación y un camino más cercano a Dios».

Una carrera marcada por éxitos deportivos y problemas legales

Brown disputó 12 temporadas en la NFL, la mayor parte con los Pittsburgh Steelers. En 2021 conquistó el Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers, equipo en el que compartió vestuario con el mariscal de campo Tom Brady.

Su trayectoria terminó abruptamente durante la temporada siguiente, cuando se quitó la camiseta, las hombreras y los guantes en pleno partido y abandonó el terreno de juego. Los Buccaneers lo dejaron en libertad después de aquel episodio.

En los últimos años, el exreceptor también enfrentó otros problemas legales, entre ellos acusaciones de agresión contra un conductor de un camión de mudanzas, cargos relacionados con violencia doméstica y denuncias por incumplimiento de obligaciones de manutención infantil.

En noviembre de 2025 fue extraditado desde Dubái, donde mantiene intereses comerciales, después de que las autoridades emitieran en junio de ese año una orden de arresto por el cargo de intento de asesinato. La declaración de culpabilidad por un delito menor y la sentencia de libertad condicional ponen fin al proceso judicial relacionado con el tiroteo de Miami, aunque Brown deberá cumplir las condiciones impuestas durante los próximos tres años.

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