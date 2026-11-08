Russell Brand estaría “aterrorizado” tras su ingreso en prisión

El Daily Mail informó que Russell Brand no está recibiendo una cálida bienvenida tras las rejas. Según ese medio, el actor, declarado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual, estaría “aterrorizado” mientras cientos de compañeros de prisión lo insultan con un cántico abusivo que, según se dice, repiten una y otra vez.

Los presos de la prisión HMP Wandsworth, donde Brand está recluido desde su condena, supuestamente corean: “¡Hay un nuevo pedófilo en el pabellón! Un nuevo pedófilo. ¡Cabrón, ya no eres tan jodidamente lairy!”. También le gritan la palabra “nonce” es un término del argot británico que se refiere a “un violador o abusador de menores; un delincuente sexual”, según Dictionary.com, mientras que “lairy” se define como “comportarse de manera ruidosa y excitada, especialmente cuando uno se está divirtiendo o bebiendo alcohol”, según el Diccionario de Inglés de Cambridge.

La prisión

Page Six informó anteriormente que Wandsworth es una de las prisiones más problemáticas de Londres. Según un informe de la Howard League for Penal Reform, el centro albergaba a 1.457 reclusos pese a tener una capacidad certificada para 894, es decir, operaba al 163% de su capacidad normal. Un informe de 2024 de la Junta de Supervisión Independiente de Wandsworth describió las condiciones de vida como “inhumanas”.

El informe constató que una celda individual “estrecha” era compartida habitualmente por dos reclusos, quienes en ocasiones se veían obligados a pasar dos o tres semanas sin un cambio de ropa completo.

Las duchas fueron descritas, según el artículo, como húmedas, antihigiénicas y escasas, con una ventilación deficiente que creaba el ambiente perfecto para la formación de moho. Los presos permanecían encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día, a veces sin acceso a ejercicios básicos al aire libre debido a la escasez de personal, con suelos en ruinas que dejaban entrar a las alimañas, calefacción intermitente en invierno y temperaturas que en verano a veces alcanzaban los 35 grados Celsius.

Además, los estrictos procedimientos de seguridad limitan a un máximo de tres visitantes por recluso a la vez, y todos ellos están sujetos a un “registro corporal” y a un código de vestimenta obligatorio.

Como aspecto positivo, los reclusos tienen acceso a formación educativa y profesional; actividades como yoga, atención plena, habilidades parentales, bordado y coro; y la oportunidad de mantenerse en contacto con su familia a través de jornadas familiares mensuales, clubes de tareas, videollamadas, llamadas telefónicas y correos electrónicos.

The Sun también informó anteriormente que Brand estaba “aterrorizado” durante su primera noche en Wandsworth tras ser sometido a un registro corporal “humillante” y recibir un “paquete de bienvenida” con artículos de aseo y comida. También se le permitió hacer una llamada telefónica de tres minutos con su esposa, Laura, quien lo apoyó durante todo el juicio.

La condena de Brand se produjo tras una investigación de casi dos años que se inició después de que varias mujeres presentaran denuncias. Se declaró inocente y negó todas las acusaciones en su contra durante todo el juicio. Un experto legal británico declaró a Page Six que Brand podría enfrentarse a “ocho o nueve años” de cárcel por los delitos de los que fue declarado culpable. Desde su condena, Brand se ha enfrentado a dos acusaciones más de violación. Su sentencia está programada para el lunes.

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