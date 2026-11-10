Fiscal de Florida investiga si grupo socialista DSA recibió fondos de Cuba y China

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, abrió una investigación contra la organización de izquierda más grande en la historia de EE.UU., conocida como Socialistas Democráticos de América (DSA, en inglés), para determinar si la organización recibió dinero o algún tipo de respaldo de gobiernos extranjeros, particularmente de Cuba y China, para financiar viajes y actividades políticas.

La oficina del funcionario republicano emitió una citación investigativa el martes 10 de noviembre, mediante la cual exige documentos relacionados con las delegaciones que visitaron ambos países, las reuniones con funcionarios extranjeros y las campañas de recaudación de fondos utilizadas para cubrir los gastos. “No permitiremos que adversarios extranjeros influyan en Florida por la puerta trasera de la recaudación de fondos de las entidades sin fines de lucro”, afirmó Uthmeier en un video publicado en X.

La investigación también contempla las actividades de capítulos de DSA en Florida, aunque el fiscal no identificó cuáles están involucrados ni presentó pruebas de alguna transferencia ilegal procedente de La Habana o Pekín. El procedimiento busca establecer si la organización cumplió las disposiciones estatales sobre recaudación de contribuciones y si informó correctamente a sus donantes sobre el destino de los recursos solicitados.

Today my office issued a subpoena to the Democratic Socialists of America. We’re examining foreign contributions?including from Cuba and China?tied to their delegations and travel fund solicitations.



FL law requires transparency. We will hold those who break the law accountable. pic.twitter.com/Xu8MUoDwZb — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) November 10, 2026

Los viajes a Cuba y China están bajo escrutinio

Uno de los episodios examinados corresponde a una delegación de 40 integrantes de DSA que viajó a Cuba en octubre de 2025. La propia organización confirmó que sus representantes sostuvieron una reunión con Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores del Gobierno cubano. En su reseña del recorrido, DSA describió la visita como una iniciativa de solidaridad, informó que entregó suministros médicos y escolares y reconoció la colaboración de Amistur y del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) para organizar las actividades.

La agrupación también expresó su rechazo al embargo estadounidense contra Cuba y atribuyó a las sanciones parte de las dificultades económicas que enfrenta la isla. Uthmeier señaló que las pesquisas incluyen igualmente una delegación a China y solicitudes de donaciones por decenas de miles de dólares para financiar los desplazamientos.

La citación se fundamenta en la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida y en las disposiciones estatales sobre solicitudes de contribuciones. La sección 496.415(20) contempla restricciones a la recepción de aportaciones de determinadas fuentes extranjeras de preocupación, además de prohibir información engañosa durante las campañas de recaudación.

Entre las figuras vinculadas con DSA destacan el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y las congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib. Hasta el anuncio de la investigación, la organización no había respondido públicamente a la citación. La Fiscalía tampoco había demostrado que existiera financiamiento ilegal ni establecido que los contactos internacionales constituyeran una infracción.

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