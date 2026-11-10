Fraternidad de la Universidad Estatal de Ohio es suspendida tras video que muestra a dos hombres en llamas

Una fraternidad de la Universidad Estatal de Ohio fue suspendida temporalmente mientras las autoridades investigan un video que parece mostrar a dos hombres en pánico envueltos en llamas.

Un video compartido en redes sociales muestra a un grupo numeroso de personas afuera, muchas vestidas con los colores rojo y blanco de la universidad, riendo y gritando mientras un hombre está sentado en el suelo con sus pantalones deportivos en llamas.

Luego, se abalanza sobre una segunda persona y la derriba. La ropa del segundo hombre también se incendia, y ambos ruedan por el suelo quitándose la ropa mientras varios testigos intervienen. Uno de ellos parece sostener un pequeño extintor.

El portavoz de la universidad, Benjamin Johnson, dijo que la universidad ha suspendido temporalmente a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon mientras investiga el caso y lo ha remitido a la universidad y a la policía de Columbus. La universidad no especificó cómo está vinculada la fraternidad al incidente, si los hombres quemados son estudiantes o cuál era su estado.

“La universidad está al tanto de este incidente sumamente preocupante, y las personas involucradas están recibiendo atención médica”, dijo Johnson en un comunicado. La Universidad Estatal de Ohio está comprometida con un entorno seguro y saludable, y espera que los estudiantes y las organizaciones estudiantiles respeten este compromiso y los valores de la universidad.

El sargento Joe Albert de la policía de Columbus indicó que, al parecer, el incidente ocurrió el sábado. La policía no recibió ninguna llamada de emergencia en el lugar, pero alguien llamó el domingo por la noche para informar que el video estaba circulando en internet, añadió.

Steve Mitchell, director ejecutivo de Sigma Alpha Epsilon, afirmó que las conductas que violan sus altos estándares no tienen cabida en su organización y que tomarán las medidas pertinentes para que los responsables rindan cuentas, según la investigación.

“Nos tomamos este asunto muy en serio y estamos investigando activamente las circunstancias que rodean el incidente, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades universitarias y la policía local”, declaró en un comunicado.

Sigue leyendo:

– Cornell suspende las fiestas de fraternidades tras las denuncias de violación grupal en el campus.

– Descubren red de narcotráfico vinculada a fraternidades de Penn State y acusan a 14 personas.