Criminal requerido en extradición por EE.UU. fue hallado sin vida en una prisión de Honduras

Héctor Vicente Paguada Paguada, quien fue capturado recientemente en el departamento de Colón por una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, fue encontrado sin vida en una celda del centro penitenciario de Támara.

La captura del hondureño se había ejecutado el pasado sábado, luego de que las autoridades estadounidenses solicitaran su extradición para enfrentar acusaciones relacionadas con la muerte de dos mujeres en Texas.

El director del Instituto Nacional Penitenciario, Walter Lacayo, detalló que el hondureño se encontraba en el módulo de diagnóstico, un área destinada a alojar inicialmente a las personas que ingresan a los centros penitenciarios.

De acuerdo con el funcionario, Paguada Paguada se habría quitado la vida en el baño mientras permanecía bajo custodia en el centro penitenciario.

#MPInforma ? Tegucigalpa, Francisco Morazán



?? Este domingo fue presentado en el anexo del Ministerio Público Héctor Vicente Paguada Paguada, originario de Manto, Olancho, requerido en extradición por Estados Unidos. Será puesto a la orden del juzgado competente dentro de los? pic.twitter.com/ngkBe3pr1P — Ministerio Público (@MP_Honduras) November 8, 2026

El fallecimiento ha generado conmoción, particularmente porque ocurrió pocos días después de su detención, cuando se encontraba a la espera de enfrentar el proceso judicial correspondiente a la solicitud de extradición.

El caso había adquirido relevancia debido a que el FBI lo mantenía entre las personas más buscadas y ofrecía una recompensa de $50,000 dólares por información que permitiera establecer su paradero y facilitar su localización.

Hasta el momento, se está a la espera de mayores detalles oficiales que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar cómo ocurrió el hecho dentro del recinto penitenciario.

Las autoridades deberán establecer las condiciones en las que permanecía el prisionero y las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

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