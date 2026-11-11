Demócratas culpan al tráfico por ausencia en votación para enjuiciar a Pete Hegseth

La ausencia de 11 congresistas demócratas resultó decisiva para frenar un intento de juicio político contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Varios legisladores atribuyeron su falta a problemas de tráfico en Washington, mientras otros denunciaron que la votación concluyó antes de que pudieran ingresar al Capitolio.

La Cámara de Representantes aprobó el martes 10 de noviembre, por 211 votos contra 204, una moción para enviar al Comité Judicial los ocho cargos presentados contra Hegseth, una decisión que prácticamente dejó sin posibilidades de avanzar al proceso durante el actual periodo legislativo.

De acuerdo con el registro oficial de la Cámara, 11 demócratas y siete republicanos no participaron en la votación. Si todos los legisladores ausentes de la oposición hubieran acudido y votado contra la moción, el resultado habría sido de 215 votos contra 211, según explicó ABC News.

El congresista Jonathan Jackson, representante por Illinois, explicó en redes sociales que un incidente vial y un autobús escoltado por la policía retrasaron su llegada al Capitolio, por lo que no logró votar antes del cierre de la sesión.

Tonight, House Republicans voted to send the articles of impeachment against Defense Secretary Pete Hegseth to the Judiciary Committee, a move designed to stall accountability without a direct vote on the merits.



While en route to the floor to oppose that motion, a traffic? — Rep. Jonathan L. Jackson (@rep_jackson) November 11, 2026

Melanie Stansbury, de Nuevo México, ofreció una explicación similar. Su oficina señaló que un operativo policial impidió su acceso al recinto legislativo y que, cuando finalmente ingresó, la votación había concluido.

Laura Gillen, representante por Nueva York, también atribuyó su ausencia al mismo incidente.

“Al igual que la representante Stansbury, quedé atrapada detrás de la misma escolta policial que bloqueaba el Capitolio cuando los republicanos cerraron la votación”, escribió Gillen en redes sociales, según ABC News.

La legisladora afirmó que habría votado contra la moción y reiteró su respaldo al juicio político contra Hegseth.

Entre los ausentes también figuraron Nancy Pelosi, Julia Brownley, Lou Correa, Steven Horsford, Brittany Pettersen, Haley Stevens, Marilyn Strickland y Frederica Wilson. Sin embargo, no todos atribuyeron su falta al tráfico. Pelosi se encontraba en California para participar en un acto con veteranos, mientras Correa permaneció en su estado por un procedimiento médico.

Las ausencias provocaron críticas dentro del Partido Demócrata. Abdul El-Sayed, senador electo por Michigan, cuestionó que sus compañeros no acudieran a una votación para exigir responsabilidades al titular del Pentágono.

“Deberían presentarse y hacer su trabajo”, declaró durante una entrevista con CNN, según informó The Guardian.

La iniciativa de juicio político fue presentada por el congresista republicano Thomas Massie, uno de los principales críticos de la política militar del presidente Donald Trump dentro de su partido.

Los ocho cargos señalaron presuntas violaciones a las facultades constitucionales del Congreso, entre ellas las operaciones militares contra Irán sin autorización legislativa, los ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, así como la operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela.

La resolución también cuestionó los ataques estadounidenses en Yemen, las medidas para evitar víctimas civiles y las represalias contra el senador demócrata Mark Kelly.

Según Reuters y CBS News, Massie sostuvo que Hegseth había excedido sus atribuciones al ejecutar operaciones militares sin la autorización correspondiente del Congreso.

Hegseth rechazó las acusaciones y calificó la iniciativa como un “espectáculo político”. Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, defendió la legalidad de las operaciones y aseguró que fueron ordenadas por Trump.

“Lo que un congresista descontento y derrotado intenta hacer no es supervisión ni rendición de cuentas. Es un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento”, declaró el secretario, según ABC News.

Trump celebró el resultado y expresó su respaldo a Hegseth, aunque la votación no resolvió el fondo de las acusaciones, sino únicamente el procedimiento legislativo para examinarlas.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, sostuvo que el resultado no representó el final de los esfuerzos para exigir responsabilidades al secretario de Defensa.

La nueva legislatura, que comenzará el 3 de enero de 2027, contará con mayoría demócrata, lo que abrirá la posibilidad de presentar nuevamente los cargos.

Por ahora, la iniciativa quedó detenida en el Comité Judicial, mientras las ausencias provocaron cuestionamientos sobre la coordinación del Partido Demócrata ante una votación decisiva.

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