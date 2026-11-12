Derrumbe de edificio en Brooklyn deja fallecidos y pone bajo la lupa una obra vecina

Un edificio residencial se desplomó en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York, y dejó por lo menos ocho fallecidos, varios heridos y familias destrozadas, mientras los equipos de emergencia mantienen un intenso operativo para localizar a posibles víctimas entre los escombros.

El derrumbe ocurrió el miércoles por la tarde, cerca de la intersección de Bedford Avenue y Flatbush Avenue, junto a un terreno donde se realizaban trabajos de construcción. La estructura, que tenía un negocio en la planta baja y apartamentos en los niveles superiores, cayó sobre el área de excavación.

Bomberos, policías y equipos especializados trabajaron durante toda la noche para remover ladrillos, madera y restos de la estructura. Las labores incluyeron el uso de sierras eléctricas, picos, cubetas y perros entrenados para detectar personas atrapadas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su pesar por las víctimas y agradeció el trabajo de los rescatistas, a quienes pidió continuar con las operaciones mientras se mantiene el riesgo de encontrar personas bajo los restos del inmueble.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar tras el derrumbe de un edificio en el distrito de Brooklyn, Nueva York. Foto: AP /Ryan Murphy.

Una obra vecina está bajo investigación

Una de las principales interrogantes es qué provocó el desplome y si los trabajos realizados en el terreno contiguo tuvieron alguna relación con el accidente.

De acuerdo con información de CBS News, en el lugar se desarrollaban labores de excavación para un nuevo proyecto inmobiliario. Los registros municipales también muestran que el terreno había recibido una infracción relacionada con trabajos de demolición realizados pese a una orden de suspensión.

Esa infracción aparece como resuelta, pero ahora forma parte de los antecedentes que podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido.

El Departamento de Edificios de Nueva York mantiene una investigación para determinar las causas del colapso y revisar las condiciones de seguridad de las construcciones cercanas.

En el lugar se desarrollaban labores de excavación para un nuevo proyecto inmobiliario. Foto: AP/Ryan Murphy.

Familias enfrentan una pérdida devastadora

Entre las víctimas se encuentra José Luis Caguana, un trabajador ecuatoriano cuya muerte fue reportada por su hermano a NBC New York.

El joven llevaba varios años viviendo en Estados Unidos y trabajaba en la construcción para mantener a su familia. Su esposa está embarazada y la pareja tiene otro hijo pequeño.

Su hermano Carlos contó que la mujer atraviesa un profundo dolor tras perder a su esposo, quien era el principal sustento económico de la familia.

Hasta la mañana del jueves se reportaron ocho fallecidos. Foto: AP/Ryan Murphy.

Rescatistas trabajan entre riesgos y escombros

Las operaciones han sido especialmente delicadas por la inestabilidad de los restos y el peligro de que otras partes de las estructuras cercanas puedan desprenderse.

La comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, advirtió que las labores podrían prolongarse durante varios días y aseguró que los equipos continuarían buscando hasta localizar a todas las personas que pudieran permanecer atrapadas.

Además, las autoridades inspeccionan los edificios vecinos para determinar si representan algún riesgo para sus habitantes o para los propios rescatistas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que su administración está en contacto con las autoridades locales para ofrecer apoyo.

Mientras continúa la investigación, la zona permanece bajo vigilancia y las autoridades piden a los residentes evitar el área para no obstaculizar el trabajo de los equipos de emergencia.

Las labores de rescate continúan en el lugar y las autoridades han pedido a los vecinos que eviten la zona. Foto: AP/Yuki Iwamura.

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