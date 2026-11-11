Centro de evacuación abierto para los residentes afectados por el incendio de Alba

Mientras los bomberos siguen luchando este miércoles contra un incendio que se reavivó en un almacén de la zona de Central-Alameda, en Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass establece un centro de evacuación voluntario para los residentes afectados.

Ayer la alcaldesa emitió una declaración mientras los bomberos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) continuaban trabajando para extinguir un incendio en un almacén que contiene materiales para pisos en el sur de Los Ángeles.

“Por precaución, la ciudad está habilitando un centro de evacuación voluntaria para los residentes que viven cerca del incendio de Alba en el sur de Los Ángeles”, dijo Bass. “Los angelinos con afecciones respiratorias deben tener especial cuidado. La ciudad se mantendrá en contacto directo con los residentes para brindarles información sobre el centro de evacuación voluntaria”.

El personal del LAFD aún está trabajando para extinguir el incendio por completo lo más rápido posible. Representantes del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur y de la Agencia de Protección Ambiental también han estado en el lugar y continúan monitoreando la calidad del aire en la zona.

Según LAFD, el incendio comenzó el domingo aproximadamente a la 1:02 a. m. Cerca de la intersección de la calle Alameda Sur y la calle 55 Este, los bomberos llegaron y encontraron un edificio comercial de 100 por 150 pies completamente envuelto en llamas.

Inicialmente, los bomberos lanzaron un ataque agresivo, pero el volumen y la intensidad del incendio pronto desbordaron la estructura; finalmente, lograron controlarlo.

De acuerdo con LAFD, durante el rebrote del martes, los equipos lucharon contra el fuego mientras se propagaba hacia las líneas eléctricas circundantes.

“Ninguna otra estructura se ha visto afectada por el incendio. Siguen vigentes las restricciones de tráfico desde la calle 50 Este, en el norte, hasta la avenida Slauson, en el sur, y desde la calle Bandera, en el oeste, hasta la calle Alameda, en el este”, aclaró Bass.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur ha emitido una alerta de calidad del aire este miércoles, que se extiende hasta el jueves a las 11:59 p.m., debido al denso humo del incendio que asfixia el vecindario.

Según la organización, vientos suaves y variables llevarán el humo hacia las comunidades de Inglewood, Westmont, Hawthorne, el centro de Los Ángeles y Huntington Park.

La alerta también recomienda a los residentes que mantengan a sus mascotas en casa.

De acuerdo con LAFD, las prioridades para los próximos días incluirán reducir el humo y lograr que la zona sea lo suficientemente segura para que los trabajadores del LADWP puedan reparar las líneas y restablecer el suministro eléctrico en la comunidad circundante.

Y la actualización de esta mañana de Nick Prange, portavoz de LAFD, sobre el incidente de Alba, indica que se han logrado avances significativos durante la noche. Y en ambas ocasiones no se reportaron heridos como resultado del incendio, cuya causa aún no se ha confirmado.

“Las condiciones actuales, en las que es necesario restablecer y reparar el servicio eléctrico, siguen siendo demasiado peligrosas debido al incendio, pero ese es nuestro objetivo: restablecer el servicio eléctrico a la comunidad y reducir ese humo”, dijo Prange.

La alcaldesa invitó a todos los residentes afectados a registrarse para recibir alertas de emergencia en NotifyLA.org y en LAFD.org/alerts. El centro de evacuación voluntaria para el incendio de Alba es el Centro Recreativo Fred Roberts, que estará abierto todos los días de 10:00 a. m. a 9:00 p. m.

“Quiero agradecer al jefe Moore y a los valientes bomberos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), quienes han estado trabajando sin descanso para controlar este incendio y garantizar la seguridad de la gente”, concluyó Bass.