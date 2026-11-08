Mujer sospechosa de provocar incendio en el Bosque Nacional Ángeles

Una mujer fue arrestada este sábado como sospechosa de provocar intencionalmente un incendio de vegetación en el Bosque Nacional Ángeles, informó el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD).

Sheila Nartatez, de 47 años y residente de Los Ángeles, fue descubierta por bomberos del Servicio Forestal de Estados Unidos mientras caminaba la madrugada de este sábado 7 de noviembre cerca del lugar donde se originó un incendio de maleza en Little Tujunga Canyon Road.

Los bomberos lograron extinguir las llamas antes de que se extendieran más de medio acre, cuando gran parte del condado de Los Ángeles se encontraba bajo alerta de Bandera Roja por el riesgo de incendios forestales.

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Cuando Nartatez fue descubierta por los bomberos, se informó al Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles para que interrogaran a la sospechosa.

“Los alguaciles determinaron que la mujer había provocado intencionalmente el incendio forestal“, informó el LASD en un comunicado.

Nartatez fue puesta bajo custodia e ingresada a la prisión de Crescenta Valley Station acusada de ocasionar fuego de forma imprudente en terrenos forestales. A la mujer se le impuso una fianza de $35,000 dólares.

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Presuntamente, la sospechosa ocasionó el incendio cuando las autoridades advirtieron el riesgo de conflagraciones forestales o de vegetación debido al clima seco y a los fuertes vientos.

La alerta de Bandera Roja, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, estaba vigente desde las 2:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de este sábado 7 de noviembre, con riesgo de que los incendios tuvieran una rápida propagación y comportamiento extremo.

“Provocar un incendio de forma imprudente es intrínsecamente peligroso, especialmente durante alertas por fuertes vientos“, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

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“Los vientos fuertes pueden transportar brasas a grandes distancias, provocando múltiples incendios y convirtiendo un pequeño fuego en un incendio forestal incontrolable. Las ráfagas de viento, el terreno escarpado y la sequedad del ambiente pueden acelerar la propagación del fuego, poniendo en peligro vidas, hogares, la fauna silvestre y las comunidades aledañas“, añadió.

Si alguna persona tiene información relacionada con este incendio, puede comunicarse con la Unidad de Incendios Provocados y Explosivos del LASD al 323-881-7500.

Se mantiene en curso la investigación sobre las causas del incendio de vegetación en el Bosque Nacional Ángeles.

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