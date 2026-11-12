EE.UU. anuncia visita de Xi Jinping para la cumbre del G20 en Florida

El presidente de China, Xi Jinping, asistirá a la cumbre del G20 que Estados Unidos organizará los días 14 y 15 de diciembre en Florida, según anunció el Departamento de Estado. La visita abriría la posibilidad de un nuevo encuentro con el mandatario Donald Trump, en medio de las negociaciones comerciales y las tensiones estratégicas entre ambas potencias.

El anuncio se produjo después de una conversación telefónica entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en la que abordaron los próximos compromisos diplomáticos. Sin embargo, Pekín todavía no confirmó oficialmente la participación de Xi.

“Los dos abordaron el próximo viaje del presidente Trump a la cumbre de la APEC en China y la próxima visita del secretario general Xi a Florida para asistir a la cumbre del G20”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado difundido este jueves 12 de noviembre.

La reunión del G20 se celebrará en el complejo Trump National Doral Miami, propiedad del presidente estadounidense. El encuentro reunirá a dirigentes de las principales economías del mundo para discutir asuntos relacionados con el crecimiento económico, el comercio internacional y la seguridad.

At China's request, Secretary of State and National Security Advisor Marco Rubio spoke today with Director of the Office of the CCP Central Foreign Affairs Commission, Politburo Member, and Foreign Minister Wang Yi.



The two discussed President Trump's upcoming travel to the? — Department of State (@StateDept) November 11, 2026

La conversación entre Rubio y Wang también sirvió para preparar la reunión que Trump y Xi tenían prevista para la siguiente semana en Shenzhen, China, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para el 18 y 19 de noviembre.

Según el Departamento de Estado, ambos funcionarios reafirmaron el compromiso de sus gobiernos de mantener “una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad”.

También coincidieron en la importancia del diálogo entre jefes de Estado para avanzar en asuntos de seguridad internacional, incluida una eventual reunión trilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin.

La dependencia estadounidense señaló que estos encuentros podrían contribuir a alcanzar “objetivos como la paz y la desnuclearización”, aunque no confirmó que la reunión con Putin estuviera programada.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó la conversación entre Rubio y Wang como positiva y constructiva, pero evitó confirmar la visita de Xi a Estados Unidos.

De acuerdo con Reuters, Wang destacó la importancia de preservar la estabilidad de las relaciones bilaterales y manifestó la disposición de Pekín a fortalecer la cooperación y atender las diferencias mediante el diálogo.

Sin embargo, la versión china no mencionó una posible reunión trilateral con Rusia ni el tema de la desnuclearización. Pekín había rechazado anteriormente participar en negociaciones de desarme nuclear con Washington y Moscú, bajo el argumento de que su arsenal era considerablemente menor.

Las conversaciones ocurrieron en un contexto de desacuerdos comerciales y tecnológicos entre Estados Unidos y China, principalmente por los aranceles, las restricciones a las exportaciones de tecnología avanzada y el acceso a minerales estratégicos.

Ambos gobiernos habían acordado extender una tregua comercial y mantener las negociaciones para evitar nuevas medidas que afectaran el intercambio económico. También contemplaron ampliar el diálogo sobre inteligencia artificial y otros sectores estratégicos, según Reuters.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025, ambos presidentes se reunieron en tres ocasiones: en octubre de ese año, durante la cumbre de la APEC en Busán, Corea del Sur; en mayo de 2026, durante la visita de Estado del mandatario estadounidense a Pekín, y en septiembre, cuando Xi visitó Washington.

De concretarse los encuentros previstos en Shenzhen y Miami, ambos dirigentes habrán sostenido cinco reuniones presenciales durante el segundo mandato de Trump.

La cumbre del G20 también permitirá discutir asuntos económicos y de seguridad con otros líderes internacionales. Según el Gobierno municipal de Doral, el foro reúne a economías que representan aproximadamente el 85% del producto interno bruto mundial y el 75% del comercio internacional.

Aunque Washington dio por prevista la participación del mandatario chino, la confirmación de Pekín será determinante para conocer el alcance de su visita y la posibilidad de nuevas negociaciones entre las dos mayores economías del mundo.

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