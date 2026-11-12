El arbitraje mexicano está de luto tras el sensible fallecimiento de silbante en Sinaloa

El entorno del futbol nacional y el gremio del arbitraje están de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de Jesús Manuel Montiel Urías, colegiado integrante de la Federación Mexicana de Futbol. El silbante fue localizado sin signos vitales al interior de su domicilio en el estado de Sinaloa durante la jornada del pasado miércoles 11 de noviembre.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Nuevo San Miguel, perteneciente al municipio de Ahome, donde familiares del árbitro lo encontraron inconsciente dentro del baño de su vivienda. Ante la emergencia, sus seres queridos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de auxilio para intentar reanimarlo.

FMF de luto: ¿De qué murió el árbitro Jesús Manuel Montiel a los 42 años en Sinaloa?https://t.co/SIOmagtwu7 — La-Lista Deportes (@LaListaDeportes) November 13, 2026

Tras el arribo de los paramédicos al inmueble, se confirmó que el silbante ya no contaba con signos vitales, lo que generó una rápida movilización de elementos policiacos en la zona para resguardar el lugar de los hechos.

Investigación oficial sobre las causas del deceso

Posteriormente, personal de los Servicios Periciales y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las indagatorias que permitan esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

De acuerdo con las primeras versiones que trascendieron tras el hallazgo, el colegiado habría sufrido un infarto fulminante mientras se encontraba en su hogar. No obstante, las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones y aún no emiten un dictamen médico oficial al respecto.

Una trayectoria dedicada al arbitraje en Sinaloa

Jesús Manuel Montiel Urías, conocido con cariño en el ambiente futbolístico regional bajo el sobrenombre de Lito, contaba con 42 años de edad al momento de su partida. Nacido el 10 de marzo de 1984 en Sinaloa, dedicó gran parte de su vida al deporte y a la impartición de justicia en las canchas.

EN PAZ DESCANSE



Muere Jesús Manuel Montiel Urías, árbitro de la FMF, a los 42 años en Sinaloahttps://t.co/VskkS1hHpF — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 12, 2026

A lo largo de su carrera, mantuvo una estrecha vinculación con el futbol local y formaba parte activa del Colegio de Árbitros de San Miguel Zapotitlán, institución en la que deja un profundo vacío entre compañeros, dirigentes y jugadores de la región.

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