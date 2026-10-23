Armando Archundia descarta machismo contra la árbitra Katia Itzel García

Para Armando Archundia, extitular de la Comisión de Árbitros y mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, las críticas y supuestos ataques de género que ha recibido la árbitra internacional Katia Itzel García se deben a su falta de trabajo previo a los juegos y no por una cuestión de su condición de mujer.

El exjerarca arbitral puso el dedo en la llaga en este escabroso tema que ha dividido opiniones y generado un gran debate a todos los niveles, por los supuestos reclamos contra la silbante debido a cuestiones de género y no por su verdadera capacidad para dirigir partidos en la Liga MX.

Armando Archundia puso los puntos sobre las íes en el tema de Katia Itzel García. Crédito: Jesús Esquivel | Imago7

En charla con La Opinión, el experimentado exsilbante dijo que cuando no entrenas entre cada jornada ni te preparas debidamente, no puedes esperar que tu nivel sea el mejor en los encuentros, y consideró que ahí radica el problema de la juez internacional y no en un asunto de discriminación.

“Si no practico semana a semana, o lo hago cada quince días o cada tres semanas, pues es una desventaja en cualquier partido de fútbol y más en estos niveles de alta competencia. Es lo que estoy diciendo, el trabajar día a día en la cancha con simulación de jugadas le facilita el trabajo a cualquiera”.

“Pero cuando no se deja, se vuelve a lo mismo, a la práctica de partido a partido. Ella no es de las que salen cada ocho días; o sea, practica hoy y en quince días le dan otro partido. Entonces, físicamente sí la vemos que corre y todo, pero la decisión técnica es donde cuesta trabajar, las diagonales y ese tipo de cosas”, destacó Archundia sobre este polémico tema.

“Si yo practico, mi mente trabaja para poder acertar en las decisiones que se puedan tomar. Pero cada uno tiene sus ideas. Posiblemente, Horacio Elizondo piensa que con hablar bonito ya los motiva y ahí están los resultados”.

“O si el otro personaje, Juan Manuel Herrero, dice: ‘Todos son mis amigos, yo me llevo bien con ustedes, yo voy a tratar de ayudarles y todo’, pues tampoco. Cuando hay que meter disciplina, insisto, la disciplina, el trabajo y convencer a la gente que quiera trabajar es como se consiguen los resultados”.

¿Entonces qué pasa específicamente con Katia Itzel? ¿Por qué son las críticas?

If we do not have people willing to work, and on top of that we do not work, the results will be these. Katia tiene la personalidad y tiene los tamaños para enfrentarse a los jugadores, para poner orden, pero sus errores y las críticas de los técnicos son en las cuestiones técnicas; es por falta de entrenamiento, entonces.

¿Debe entrenar más y prepararse para mejorar su desempeño?

Sí, me parece que si ella se prepara un poco más se olvidarían las críticas y también se dejaría de meter el tema de género, porque en esta profesión tristemente siempre se está expuesta a las críticas. Cuando son buenas, todo el mundo quiere salir en la televisión; pero cuando son malas, hay que estar preparados para eso.

Hay que entender y, aparte, el uso de las redes sociales está prohibido por la FIFA y por CONCACAF. A veces me parece que cuando nos conviene somos FIFA y cuando no nos conviene no somos FIFA y asumimos el uso de nuestras redes sociales.

? ¡ERA EL GOL DEL TORNEO! ?#CentralFOX | Martín Sarrafiore había logrado un GOLAZO con el Atlante ante Juárez, pero Katia Itzel García dijo "no vale" ?



El VAR mandó a revisión y allí se demostró que el de los Potros se ayudó con la manohttps://t.co/Od3eytPDOl — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 21, 2026

¿Hace mal en usar sus redes sociales?

Si la FIFA dice que está prohibido, pues desde el año 2000 yo no vi en el mundial alguna situación de redes sociales de Katia. Yo creo que ella debe entender eso, porque si el país no la nomina para ser internacional, la FIFA no va a venir a meter las manos acá para decir: ‘Ah, pónganmela’. No es cierto. Entonces, yo creo que primero tenemos que empezar por el respeto a nuestro país, seguir los lineamientos que nos establecen y hacer los partidos lo mejor posible.

Cuando viene la crítica buena pues hay hasta aplausos, porque ella fue la primera árbitra mexicana que estuvo en un mundial de hombres y dirigió un partido. Eso fue histórico y creo que tiene que quedarse con eso. Cuando viene la crítica, aquella árbitra ya no debe vivir del recuerdo del mundial, debe vivir día a día con el partido; si la critican, pues hay que aceptarlo, tomar lo bueno, desechar lo que no conviene y listo.

¿En qué se ha equivocado?

Si nos subimos a una plataforma, pues se puede ser sancionado, no solo por México, sino por la FIFA o por la CONCACAF. Yo pregunto: ¿por qué cuando va a esos torneos no responde de la misma manera?

Ella se ha sentido como protegida por todas las críticas que implican lo de género y todo eso, y como que eso le ha dado argumentos para sentirse indispensable. ¿Sí podría ser esa la palabra? No se sabría qué platicar con ella para seguir.

Porque hay otra señorita que es Karen Hernández, que me parece de igual calidad o mejor, y ella no está envuelta en críticas ni mucho menos. Al contrario, termina su partido, se dirige a lo que tiene que hacer y nada más.

?? ¡Polémica en el FC Juárez vs Atlante! Katia Itzel García anula golazo desde media cancha



Martín Sarrafiore sorprendió con un potente disparo de aproximadamente 60 metros que terminó en el fondo de las redes, pero la anotación del Atlante fue invalidada tras una revisión del? pic.twitter.com/87o5k91FI5 — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) October 21, 2026

Ahora está en el Mundial Sub-17 teniendo buena participación y ya empezó con el pie derecho. Yo creo que el árbitro tiene que ser así, entre más discreto, mucho mejor. Los reflectores hay que saberlos manejar; a ella la invitan a todos lados, pero el poner los pies en la tierra nos ayuda mucho a aceptar las críticas; insisto, cuando uno aprende a aceptarlas, ya no son merecidas. Si me enojo porque me critican, las tengo bien merecidas sin lugar a dudas.

¿Quién le dio la oportunidad de debutar en la Liga MX?

Ella se la ganó físicamente muy bien, técnicamente muy bien, y tuvimos que respaldarla y apoyarla. ¿Pero cuál es la diferencia? El trabajo del día a día, y ella estaba convencida de que había que trabajar. Para volver a lo mismo: ¿por qué en los torneos de la FIFA trabajan todos los días y ahí nadie se queja y nadie dice nada?

Entonces, soy FIFA cuando me conviene y soy nacional cuando no me conviene. Creo que ahí también tenemos que ser profesionales, y no digo que no lo sea, sino que la gente de la comisión se ponga a trabajar y se ponga las pilas. Eso lo vengo diciendo, lo dije en la gestión de Arturo Brizio y se los comprobé.

¿Qué le aconsejaría?

Ella lo tiene que asimilar, es una mujer preparada, me parece que lo va a entender y que se olvide del tema de género. Critican al árbitro como si fuera hombre o fuera mujer; eso es lo de menos, sobre todo porque ella ha demostrado esos tamaños.

¡NUEVAS REGLAS PARA LOS ÁRBITROS MEXICANOS! ??



En medio de las polémicas que involucraron a Katia Itzel García por sus publicaciones en redes y a César Arturo Ramos por dirigir un partido de talacha, la Comisión de Árbitros emitió nuevas disposiciones.



Los silbantes no podrán? pic.twitter.com/8mIIzexePJ — AS México (@ASMexico) October 16, 2026

Pero también han sido sus errores. He escuchado a exárbitros que dicen que no corre bien sus líneas, que sus diagonales no son exactas, que no se coloca bien, y eso es entrenamiento. Eso es estar practicando diario para que Katia sea mejor árbitro.

Seguir leyendo:

– Armando Archundia no mete las manos al fuego por la honestidad del arbitraje mexicano actual

– Armando Archundia advierte del gran peligro que la afición de México podría generar para el Tricolor

– Armando Achundia aprueba la disposición de la FIFA de impedir que los jugadores se tapen la boca con la mano











