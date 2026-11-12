Italia le ensucia el frac a Zinedine Zidane con una remontada de autoridad en San Siro

La selección de Italia sigue en busca de reverdecer viejas épocas a nivel mundial con demostraciones como la de este jueves en San Siro, al venir de atrás para ensuciarle por primera ocasión el frac a Zinedine Zidane al frente de Francia con un contundente 3-1.

Sin duda, una noche de pesadilla vivió el combinado galo con uno de sus máximos referentes históricos en el banquillo durante la quinta jornada de la UEFA Nations League. Con este duro revés, los franceses cedieron el liderato del Grupo A1 por diferencia de goles frente a la escuadra de Roberto Mancini.

¡¡INSÓLITO COMO LE PEGÓ SEBASTIANO!! Esposito ejecutó el penal para Italia y la tiró A LA TRIBUNA ante Francia.



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Tres anotaciones bastaron para que el cuadro italiano se llevara los tres puntos en un encuentro donde mostró carácter para gestar una remontada que lo coloca en lo más alto de su sector.

El error de Donnarumma que encendió las alarmas

No todo fue miel sobre hojuelas para la Azzurra en el arranque del compromiso. Apenas transcurrían 10 minutos de juego cuando el guardameta Gianluigi Donnarumma protagonizó una tremenda equivocación en la salida que puso contra las cuerdas a los locales.

JAMÁS LE PODÉS REGALAR EL BALÓN ASÍ A OLISE??



Donnarumma se EQUIVOCÓ EN SALIDA y le dio el 1-0 de Francia en Milán????



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El arquero italiano intentó despejar el balón con los pies, pero de manera increíble lo entregó directo a Michael Olise. El atacante francés no desperdició el regalo, se metió al área y definió con frialdad para abrir el marcador.

La remontada de Italia y la noche de los hermanos Esposito

Lejos de bajar los brazos, Italia reaccionó al minuto 26 para comenzar a labrar la voltereta que hizo estallar a la afición en Milán. Tras un gran desborde de Nicolò Cambiaghi por la banda izquierda, Francesco Pio Esposito cerró la pinza en el área para mandar el balón al fondo e igualar los cartones.

Ya en la segunda mitad, al minuto 63, Davide Frattesi aprovechó una diagonal retrasada de Federico Dimarco para sacar un potente disparo de zurda que significó el 2-1 en el marcador.

Poco antes, Sebastiano Esposito había tenido en sus botines la oportunidad de adelantar a los suyos desde el manchón de penalti, pero envió su cobro por encima del travesaño.

¡¡LOCURA EN SAN SIRO!!???



FRATTESI PONE EL 2-1 DE ITALIA ANTE FRANCIA?



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Sin embargo, la buena fortuna volvió a sonreírle al conjunto italiano al minuto 75 con una nueva pena máxima. Esta vez fue el otro hermano, Pio Esposito, quien asumió la responsabilidad desde los once pasos y no perdonó para sentenciar el 3-1 definitivo y asegurar el liderato.

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