Francia vs. Inglaterra: alineaciones probables y dónde ver el partido por el tercer puesto del Mundial de 2026

El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario del partido que “nadie quiere jugar”. El duelo por el tercer puesto es el premio de consuelo para dos selecciones que se quedaron a las puertas de la final. Francia e Inglaterra se verán las caras por primera vez en la historia en este contexto.

Francia llega a estas instancias tras haber sido eliminada por España. El conjunto español dominó por completo todas las facetas del juego y mantuvo a raya a la delantera francesas.

Inglaterra viene de una desazón en su semifinal. Los ingleses comenzaron ganándole el partido a Argentina, pero los cambios defensivos de Thomas Tuchel le dieron la pelota a la Albiceleste. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, Inglaterra perdió la ventaja.

Estas dos selecciones se han enfrentado hasta en 32 ocasiones. Inglaterra acumula 17 victorias por 10 triunfos franceses. Ambas selecciones nunca se han enfrentado en un duelo por el tercer lugar de una Copa del Mundo.

En los Mundiales se han visto las caras en tres ocasiones. En la primera de ellas, Inglaterra venció 0-2 a Francia en 1966. Este partido fue jugado en Londres y correspondía al cierre de la fase de grupos. En 1982 se enfrentaron en Bilbao, también por la fase de grupos, y la victoria volvió a ser para los ingleses 3-1.

El último antecedente fue en Qatar 2022 y la suerte le sonrió a Francia. Por los cuartos de final del torneo, Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud marcaron los goles de la victoria del conjunto “Galo” 2-1. Harry Kane descontó.

Horario y dónde ver el Francia vs. Inglaterra en Estados Unidos

Horario en Estados Unidos: 17:00 horas ET y 14:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Alienación probable de Francia

Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Manu Koné, N’Golo Kanté; Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Kylian Mbappé.

Alineación probable de Inglaterra

Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Marcus Rashford, Harry Kane.

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