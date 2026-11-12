Renuncia funcionario de Sinaloa acusado por EE.UU. de aceptar sobornos de Los Chapitos

Dámaso Castro Zaavedra presentó su renuncia definitiva a la Vicefiscalía General del Estado de Sinaloa, luego de permanecer seis meses separado de sus funciones por una licencia sin goce de sueldo, solicitada tras los señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La salida del funcionario fue confirmada por la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien informó que Castro Zaavedra entregó su renuncia el pasado 5 de noviembre, fecha en que concluyó el permiso temporal que había solicitado en mayo.

El nombre de Dámaso Castro Zaavedra apareció entre los funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses en abril de 2026 por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.

De acuerdo con las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos, el entonces vicefiscal presuntamente habría recibido sobornos a cambio de brindar protección a integrantes de esa organización criminal y proporcionar información sobre operativos de las corporaciones de seguridad.

Renunció Damaso Castro Zaavedra, vicefiscal del estado de Sinaloa, tras 6 meses de licencia. Es acusado por Estados Unidos de colaborar con 'los chapitos', junto al gobernador, Rubén Rocha Moya, y 9 personas más, después que los narcos ayudaron a Morena a ganar las elecicones. pic.twitter.com/pHW9OQr64B — MCC Televisión (@MCCTelevision) November 12, 2026

Los señalamientos también alcanzaron a otros actores políticos y funcionarios de Sinaloa, entre ellos el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, quien posteriormente dejó el cargo.

Tras darse a conocer las acusaciones, Castro Zaavedra solicitó el 5 de mayo una licencia por seis meses sin goce de sueldo, con el argumento de atender los señalamientos en su contra.

Con la renuncia formal del funcionario, la titularidad de la Vicefiscalía General de Sinaloa queda pendiente de una nueva designación definitiva.

Claudia Zulema Sánchez Kondo explicó que desde que Castro Zaavedra solicitó separarse temporalmente de sus funciones se nombró a un encargado de despacho para garantizar la continuidad de las actividades de la institución.

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