Fiscalía de Sinaloa rechaza destituir a funcionario acusado por EE.UU. de tener vínculos con Los Chapitos

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa descartó por ahora la destitución definitiva de Dámaso Castro Zaavedra como vicefiscal general, pese a los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

La fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que Castro permanece separado temporalmente del cargo mediante una licencia sin goce de sueldo, misma que vence en noviembre de 2026.

De acuerdo con la funcionaria, mientras el permiso siga vigente no existe un procedimiento para retirarlo definitivamente de la institución.

La Fiscalía estatal también señaló que no cuenta con información oficial que confirme el cierre de la investigación que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR) contra el funcionario.

Mientras tanto, la Vicefiscalía General permanece bajo conducción provisional de José Roberto Quiñonez Coronado, quien asumió esas funciones después de la separación temporal de Castro, el pasado 5 de mayo.

Señalamientos de Estados Unidos

Dámaso Castro se encuentra entre los diez funcionarios sinaloenses señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con una estructura relacionada con Los Chapitos.

Según el expediente, fiscales estadounidenses lo acusan de haber recibido aproximadamente 11,000 dólares mensuales en presuntos sobornos a cambio de proporcionar información sobre operaciones de la DEA, incluidos objetivos de investigaciones contra integrantes y laboratorios vinculados con el grupo criminal.

En los registros señalados por las autoridades estadounidenses, Castro presuntamente aparecía con el nombre clave de “Culiacán Regio”.

Los señalamientos estadounidenses incluyen cargos relacionados con una presunta conspiración para importar narcóticos, así como con la posesión y conspiración para utilizar ametralladoras y dispositivos destructivos.

Castro ha rechazado las acusaciones y en mayo compareció ante la FGR para atender los requerimientos de la investigación federal.

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