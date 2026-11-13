Demócratas evalúan un juicio político contra RFK Jr., pero buscan atraer a sus seguidores

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., se perfila como uno de los principales blancos de los demócratas cuando recuperen el control del Congreso en enero de 2027, pero el partido enfrenta un dilema político, desea investigar su gestión e incluso hay legisladores que plantean destituirlo, pero también busca acercarse a los votantes que todavía lo consideran un aliado.

La contradicción gira alrededor del movimiento Make America Healthy Again (MAHA), impulsado por Kennedy, que reúne a activistas preocupados por la alimentación, los pesticidas, la salud pública y la influencia de las grandes corporaciones.

Para algunos demócratas, estos votantes representan una oportunidad para construir una nueva coalición política, aquí el problema es que muchos siguen respaldando a Kennedy, precisamente el funcionario al que sus nuevos aliados quieren exigir responsabilidades.

RFK Jr. enfrentará investigaciones en el Congreso

Las críticas contra Kennedy se concentran en sus cambios a las recomendaciones de vacunación, los recortes de personal y la reducción de fondos para investigaciones médicas durante la administración de Donald Trump.

El senador demócrata Ron Wyden, quien asumirá la presidencia del Comité de Finanzas del Senado, ya abrió investigaciones sobre el testimonio de Kennedy acerca de un viaje a Samoa en 2019 y sobre la recepción de regalos de lujo.

Junto con la senadora Angela Alsobrooks, Wyden también busca documentos relacionados con el viaje y la posible aceptación de beneficios valuados en cientos de miles de dólares. Además, legisladores como Jim Clyburn y Bernie Sanders han expresado su disposición a considerar un juicio político contra RFK Jr.

El aumento de los brotes de sarampión también ha elevado la presión sobre el secretario por sus decisiones en materia de vacunación.

Los votantes MAHA complican los planes demócratas

Mientras crecen las exigencias para investigar a Kennedy, otros legisladores quieren evitar una ruptura con los seguidores de MAHA.

Representantes como Chellie Pingree y Jim McGovern, junto con el senador Cory Booker, han trabajado con activistas del movimiento en propuestas para regular pesticidas, impulsar la agricultura regenerativa y mejorar los alimentos que se sirven en las escuelas.

La estrategia no está libre de riesgos ya que algunos integrantes de MAHA consideran que atacar a Kennedy equivale a atacar al propio movimiento.

Mark Gorton, presidente del Instituto MAHA, advirtió que una ofensiva contra el secretario podría alejar a votantes interesados en combatir la influencia de las grandes corporaciones.

El costo de la salud será otra batalla

Los demócratas también quieren aprovechar su nueva mayoría para impulsar medidas que tengan un impacto directo en los bolsillos de los estadounidenses.

Entre sus prioridades están restablecer los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), cuya expiración elevó los costos de los seguros médicos para millones de personas, y revertir los recortes a Medicaid aprobados por los republicanos.

Para los demócratas, el reto será demostrar que pueden exigir cuentas a Kennedy sin cerrar la puerta a quienes comparten algunas de sus propuestas de salud.

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