Inmigrantes con visa H-1B elevan ganancias de fondos de inversión, revela estudio

Los trabajadores inmigrantes con visas H-1B no solo están aportando algo más que conocimientos especializados a Estados Unidos, también están ayudando a generar mayores ganancias en Wall Street. Un estudio académico encontró que los fondos de cobertura que consiguieron contratar a más profesionales extranjeros registraron mejores rendimientos, mientras que las restricciones para acceder a este talento terminaron perjudicando sus resultados.

Las conclusiones de la investigación de CATO basada en Immigrants in Finance: Evidence from Hedge Funds pone sobre la mesa una dimensión poco explorada del debate migratorio: el impacto económico de los inmigrantes altamente calificados en el sector financiero.

Los investigadores analizaron el efecto de las visas H-1B, que permiten a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para puestos especializados, y utilizaron dos cambios en las políticas migratorias para medir su impacto.

Más talento extranjero, mayores rendimientos

Uno de los hallazgos más relevantes surgió del análisis de los sorteos de visas H-1B. Los fondos de cobertura que consiguieron una mayor proporción de los permisos que solicitaron también obtuvieron mejores resultados financieros.

Un aumento de una desviación estándar en la tasa de éxito de las empresas en esos sorteos estuvo asociado con un incremento de 1.46 puntos porcentuales en sus rendimientos anuales y de 2.09 puntos en sus ganancias ajustadas al riesgo.

La diferencia también se reflejó al comparar carteras de inversión. Los fondos con mayores tasas de éxito en la lotería superaron en 3.28 puntos porcentuales anuales, después de ajustar por riesgo, a aquellos que tuvieron menos acceso a trabajadores extranjeros.

El estudio encontró que estos profesionales no se limitaban a cubrir vacantes. Su preparación en matemáticas, ciencia, tecnología, ingeniería y análisis de datos ayudaba a desarrollar estrategias de inversión más sofisticadas, identificar oportunidades en el mercado bursátil y mejorar la capacidad de los fondos para generar ganancias.

Las restricciones migratorias también pasan factura

Los investigadores también analizaron qué ocurrió cuando, en 2004, el límite anual de visas H-1B bajó de 195,000 a 65,000, después de expirar una ampliación temporal aprobada por el Congreso.

Los fondos que dependían de estos trabajadores tuvieron un desempeño inferior al de otras empresas similares que no tenían esa dependencia. Sus rendimientos anuales cayeron aproximadamente tres puntos porcentuales y sus ganancias ajustadas al riesgo disminuyeron 5.46 puntos.

El impacto fue especialmente visible entre profesionales con estudios de posgrado, salarios elevados y formación en áreas STEM, así como en fondos que utilizan algoritmos y modelos cuantitativos para tomar decisiones de inversión.

El talento inmigrante también crea empleo

La investigación también cuestiona la idea de que contratar inmigrantes altamente calificados necesariamente desplaza a los trabajadores estadounidenses.

Los fondos que consiguieron más visas H-1B publicaron menos ofertas para profesionales nacionales de áreas STEM, pero aumentaron las vacantes en otros campos complementarios, incluidos puestos relacionados con economía y finanzas.

Además, solo el 13.5% de los fondos de cobertura contrató al menos a un trabajador H-1B durante un año determinado, aunque esas empresas administraban el 28.4% de los activos del sector.

Los resultados muestran que las restricciones migratorias pueden tener consecuencias que van más allá de las empresas tecnológicas. En un sector donde el conocimiento especializado puede marcar la diferencia entre ganar y perder, limitar el acceso al talento extranjero también puede afectar el rendimiento de las inversiones y la competitividad financiera de Estados Unidos.

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