Luis de la Fuente niega que el fútbol de España tenga problemas de racismo

La selección española afrontará su partido contra Inglaterra en la UEFA Nations League sin cumplir la sanción de cierre parcial de estadio que recibió por los cánticos racistas de algunos aficionados, aunque el episodio volvió a generar debate antes del encuentro. El seleccionador Luis de la Fuente rechazó que exista racismo en España y respondió directamente a las advertencias de su homólogo inglés, Thomas Tuchel, sobre el protocolo europeo.

“Yo puedo decir lo contrario. Se lo dices a Thomas: en España no hay racismo, así de contundente. Exactamente igual que en Inglaterra. En España no hay racismo, no somos racistas ninguno”, afirmó el entrenador español ante una pregunta de una periodista británica.

La declaración se produjo durante una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, antes de la última práctica del equipo para preparar el compromiso frente a los ingleses, programado para este domingo en el estadio Metropolitano.

???? Luis de la Fuente responde a Thomas Tuchel: ''En España no hay racismo''



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Tuchel, técnico alemán al frente de Inglaterra, había recordado a sus futbolistas las medidas contempladas en el protocolo antirracismo de la UEFA antes de viajar a Madrid. La postura del entrenador motivó la respuesta de De la Fuente, quien negó que el problema esté presente en la sociedad española.

La sanción de la FIFA y el partido contra Inglaterra

Las declaraciones del seleccionador llegan después de que España recibiera un castigo disciplinario por los incidentes registrados durante un amistoso contra Egipto. El encuentro se disputó el 31 de marzo en el estadio Cornellá de Barcelona y, durante el partido, un sector del público protagonizó cánticos racistas.

La Comisión de Apelación de la FIFA decidió el pasado 16 de octubre mantener la sanción que había impuesto el Comité de Disciplina a comienzos de agosto. La resolución contempla una multa de $20,000 dólares, equivalentes a unos 18,000 euros, además de la clausura parcial de al menos el 15 por ciento del aforo del estadio donde España dispute su siguiente partido amistoso.

Sin embargo, la medida no tendrá efecto en el duelo de este domingo frente a Inglaterra. La razón es que el compromiso pertenece a la Liga de Naciones, una competición organizada por la UEFA, y no tiene carácter amistoso.

Por tanto, el encuentro en el Metropolitano no estará sujeto al cierre parcial establecido por la FIFA. La sanción quedó vinculada al próximo partido de preparación que dispute el combinado español, mientras que el enfrentamiento oficial ante Inglaterra se desarrollará sin esa restricción de aforo.

El episodio disciplinario y las recomendaciones de Tuchel situaron el tema del racismo en el centro de la previa, aunque De la Fuente mantuvo su rechazo a que España tenga ese problema.

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