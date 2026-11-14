Narcotraficante mexicano se declaró culpable en EE.UU. de reclutar adolescentes para cruzar droga

Marco Antonio López Guerrero, un traficante de drogas originario de Mexicali que utilizaba adolescentes y aeronaves ultraligeras para introducir narcóticos a territorio estadounidense, se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos de conspirar para importar metanfetamina, luego de ser extraditado desde México.

De acuerdo con información de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, López Guerrero encabezaba una organización criminal que reclutaba a menores de edad y mujeres jóvenes para introducir drogas a Estados Unidos.

Entre sus métodos también figuraba el uso de aeronaves ultraligeras para trasladar metanfetamina y fentanilo a través de la frontera.

Como parte de su declaración, reconoció que su organización introdujo más de 180 kilogramos de metanfetamina, 19 kilogramos de fentanilo y dos kilogramos de heroína a territorio estadounidense.

Además, admitió haber coordinado el traslado de dinero, armas de fuego y municiones desde Estados Unidos hacia México, lo que evidencia que las operaciones de la organización se desarrollaban en ambos lados de la frontera.

Por el delito reconocido, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. La sentencia definitiva deberá ser determinada por un juez federal.

La investigación contó con la participación de la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina del Sheriff del Condado de Imperial y la Patrulla Fronteriza del sector El Centro.

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