Brote de sarampión amenaza el estatus sanitario de EE.UU. tras sumar 10 muertes y superar los 5,400 casos este año

El país enfrenta uno de sus peores repuntes de sarampión en más de tres décadas, con al menos 10 personas fallecidas y 5,412 contagios confirmados durante 2026, una situación que también amenaza con hacerle perder su reconocimiento internacional como país que eliminó la transmisión de esta enfermedad.

Los departamentos de Salud de Pensilvania y Wisconsin notificaron el viernes dos nuevas muertes relacionadas con el virus, con lo que aumentó el balance de víctimas mortales en medio de la expansión de los contagios y de los esfuerzos de las autoridades sanitarias para reforzar la vacunación. En Pensilvania, una persona que no estaba vacunada falleció después de contraer la enfermedad. Con este caso, el estado acumula siete muertes y 1,542 contagios durante el año.

Wisconsin también confirmó el fallecimiento de un menor, la segunda víctima infantil registrada en ese territorio durante noviembre. Se trata de la primera vez desde 1990 que el estado reporta muertes por sarampión. A estos casos se suma una persona fallecida en Nueva York, donde tampoco se registraban decesos por esta enfermedad desde hacía más de 30 años.

Secretary Kennedy promised to “Make America Healthy Again.”



Instead, after 26 years, the United States has officially lost its status as a country that stopped the spread of measles.



This year alone, 5,400 Americans have gotten measles. 10 have died.



Shameful. — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) November 14, 2026

Los contagios superan el doble de los registrados en 2025

Las cifras recopiladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizan 5,412 infecciones en 47 jurisdicciones estadounidenses durante 2026, frente a los 2,289 casos reportados en todo 2025.

El número representa el mayor registro desde 1991, cuando el país alcanzó 9,643 contagios. La diferencia también resulta significativa si se compara con el periodo comprendido entre 2000 y 2024, cuando Estados Unidos registraba un promedio de apenas 180 casos anuales.

Uno de los factores que preocupa a los especialistas es que 96% de los contagios identificados por los CDC corresponde a personas sin vacunar o cuyo historial de inmunización es desconocido. El sarampión es uno de los virus más contagiosos y puede provocar complicaciones graves, entre ellas neumonía e inflamación cerebral, particularmente entre quienes no cuentan con protección mediante vacunas.

La expansión de la enfermedad también alcanza a los bebés que todavía no tienen edad suficiente para recibir su primera dosis, situación que ha provocado que al menos cuatro menores fallecidos durante este año fueran demasiado pequeños para vacunarse. Pensilvania y Wisconsin recomiendan adelantar la primera dosis para bebés de entre seis y 11 meses que viven en comunidades con una elevada circulación del virus. Normalmente, la primera aplicación se administra alrededor del primer cumpleaños y la segunda entre los cuatro y seis años. Ambas dosis ofrecen una protección cercana al 97%.

The United States has officially lost our measles elimination status thanks to RFK Jr.’s aggressive anti-vaccine campaign.



And it’s claimed the lives of two precious children in Wisconsin. pic.twitter.com/tGT5oBhoA6 — Rep. Gwen Moore (@RepGwenMoore) November 15, 2026

La OPS decidirá si Estados Unidos pierde su estatus sanitario

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunciará el martes su determinación sobre si Estados Unidos conserva la certificación de país que eliminó el sarampión. Los especialistas analizaron si existe transmisión continua del virus durante 12 meses, criterio que provocó que Canadá perdiera ese reconocimiento en 2025.

Estados Unidos recibió la designación de país libre de transmisión endémica en 2000, aunque desde entonces ha registrado brotes ocasionales.

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