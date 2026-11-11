EE.UU. se enfrenta a la posibilidad de pérdida de estatus “país libre de sarampión”, mientras vacunación sigue bajando

Estados Unidos podría perder en los próximos días el estatus de eliminación del sarampión que mantiene desde el año 2000. Una comisión independiente que asesora a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se reúne en Washington entre el 10 y el 13 de noviembre para determinar si el virus ha circulado de forma ininterrumpida durante más de 12 meses en el país. Se espera que la decisión se anuncie el 17 de noviembre.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 5 de noviembre se han confirmado 5.182 casos de sarampión en 2026, frente a 2.289 en todo 2025 y 285 en 2024. Es la cifra más alta desde 1991. En lo que va de año se han identificado 43 brotes nuevos, y el 96 % de los casos corresponde a personas no vacunadas o con estado de vacunación desconocido.

Pensilvania es uno de los focos más graves: al 9 de noviembre reportaba 1.505 casos en 45 condados, 290 hospitalizaciones y seis muertes asociadas a la enfermedad. Entre 2016 y 2024 nadie murió de sarampión en el país; en 2025 fallecieron tres personas.

Cómo se decide

El período de análisis arranca con el brote iniciado el 20 de enero de 2025. Tras deliberar, la comisión presenta sus recomendaciones al director de la OPS, Jarbas Barbosa, quien comunica formalmente la clasificación al país.

Científicos que analizaron datos genéticos públicos a petición de The New York Times concluyeron que varias cadenas de transmisión han durado más de un año. Noel Brewer, presidente del comité que revisa los datos de los CDC, fue tajante: con o sin estatus, “tenemos un problema enorme con esta enfermedad en el país”.

El precedente es cercano: en noviembre de 2025 Canadá perdió su estatus tras más de un año de transmisión sostenida, lo que hizo que las Américas dejaran de ser región libre de sarampión.

La vacunación, en retroceso

El repunte coincide con una caída sostenida de la inmunización infantil. Durante el año escolar 2025-2026, las exenciones de vacunas entre niños de kínder alcanzaron un récord de 4.2% (frente a 3.6 % el año anterior), unos 155,000 niños. Las exenciones aumentaron en 41 estados y en el Distrito de Columbia, y 24 estados ya superan el 5%.

La cobertura con dos dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) bajó a 92.4%, por debajo del 95% necesario para frenar los brotes. Alrededor de 280,000 niños de kínder asistieron a clases sin constancia de haber completado la serie. Una investigación de NBC News con datos de 31 estados halló que cerca del 70% de los condados y jurisdicciones analizados están por debajo de la meta de vacunación.

El contexto político añade incertidumbre: en agosto, el presidente Donald Trump ordenó separar la vacuna triple vírica en tres inyecciones, aunque las vacunas por separado no se comercializan en el país y la propia guía de los CDC señala que no hay evidencia de beneficio.

Qué está en juego

Perder el estatus podría llevar a otros países a emitir advertencias de viaje y recomendaciones de vacunación. Para recuperarlo, el país tendría que demostrar al menos 12 meses consecutivos sin transmisión endémica; históricamente, los países de la región han tardado más de 24 meses en lograrlo.

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