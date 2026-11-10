Muere bebé en Wisconsin: tercera víctima mortal por sarampión en una semana

El Departamento de Salud de Wisconsin confirmó que un bebé murió durante el mayor brote de sarampión en el estado en más de tres décadas. Las autoridades no divulgarán más datos para proteger la privacidad de la familia.

Hasta el jueves, se habían registrado casos en 13 condados. Las autoridades advierten que la cifra real podría ser mayor, ya que no todas las personas enfermas buscan atención médica. Los contagios se vinculan tanto a viajes dentro del país como al contacto comunitario.

“Me duele mucho lo sucedido a la familia”, declaró Kirsten Johnson, secretaria del Departamento de Salud del estado. “Cualquier muerte infantil es una tragedia, y aún más cuando se trata de una enfermedad prevenible mediante vacunación. El sarampión puede causar enfermedades graves e incluso la muerte, por lo que es importante que todos los habitantes de Wisconsin evalúen su riesgo y tomen medidas para protegerse a sí mismos y a sus familias”, recogió CNN.

La muerte en Wisconsin es la tercera relacionada con el sarampión reportada en el país esta semana. A este fallecimiento en Wisconsin se suman las de un residente no vacunado del condado rural de Jefferson (Pensilvania) y la de un niño en una zona rural del condado de Lewis, al norte del estado de Nueva York.

Vacunación, clave para frenar la propagación

Alrededor del 85% de los niños de kindergarten en Wisconsin está vacunado contra el sarampión, por debajo del 95% que se considera necesario para evitar que el virus se propague en la población. Dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola tienen una eficacia del 97%.

Durante el brote, el estado recomienda una dosis temprana de la vacuna para ciertos bebés de entre 6 y 11 meses con mayor riesgo de exposición. Por lo general, la vacunación comienza al cumplir un año.

Estados Unidos está en observación. La próxima semana se celebrará una reunión internacional para determinar si el país conserva el estatus de eliminación del sarampión.

Síntomas de alerta para los padres

Los padres deben llevar al niño de inmediato a urgencias si el sarampión empeora rápido o aparecen signos de dificultad respiratoria, deshidratación o afectación neurológica. No deben esperar a “ver si mejora”.

Busquen atención de emergencia inmediata si el niño tiene alguno de estos síntomas:

Dificultad para respirar o respiración más rápida de lo normal.

Dolor al respirar o al toser.

Fiebre o dolor de cabeza que no ceden.

Deshidratación: boca o nariz muy secas, orina escasa o menos frecuente, o llanto sin lágrimas.

Confusión, menor estado de alerta, somnolencia marcada o debilidad intensa.

En bebés y niños pequeños: color azulado alrededor de la boca, mucha falta de energía o dificultad para alimentarse.

Qué hacer antes de ir a urgencias:

Si sospechan sarampión, llamen primero al hospital, pediatra o servicio de urgencias antes de llegar, para que puedan tomar precauciones y evitar exponer a otras personas en la sala de espera. Si hay dificultad respiratoria grave, color azul en labios o boca, o el niño está muy decaído, llamen al 911 o al número local de emergencias.

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