Trump urge al Congreso aprobar más fondos para modernizar el sistema aéreo de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este domingo al Congreso a aprobar “rápidamente” fondos para modernizar el sistema de control aéreo del país, tras el fallo que provocó la suspensión total de despegues el viernes, que dos días después aún deja más de 1,500 cancelaciones.

En una publicación en su red Truth Social, Trump calificó al anterior Gobierno del demócrata Joe Biden como un “desastre” para la aviación estadounidense y criticó que se gastaran “grandes sumas de dinero de manera imprudente, dejando un sistema obsoleto y averiado en peores condiciones de como estaba al principio”.

“Contamos con el conocimiento y el plan necesarios para los sistemas de control de tráfico aéreo ¡Necesitamos que el Congreso asigne los fondos, y que lo haga rápidamente!”, instó el republicano, cuya Administración ha pedido a los legisladores 30,100 millones de dólares para actualizar la infraestructura aérea tras el caos del viernes.

En otro mensaje, Trump prometió que “si el Congreso aprueba los fondos que se necesitan urgentemente para el control del tráfico aéreo”, podrán “construir el sistema de forma rápida y eficiente”.

“Ya hemos comenzado los trabajos, pero deberían hacerse todos de una vez, no a cuentagotas. El Congreso debe aprobar los fondos. La Administración Biden lo retrasó años”, advirtió Trump, quien hasta ahora no se había pronunciado sobre la situación, que el viernes dejó en tierra a unos 12,000 vuelos, de ellos 9,000 comerciales.

Donald Trump, presidente de EE.UU. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

Las cuatro horas que duró la inusual medida, aplicada solo tres veces este siglo, continuaban afectando este domingo a miles de pasajeros en todo el país, con 1,569 vuelos cancelados y 2,737 retrasos hasta las 10:00 hora del Este (15:00 GMT), según el sitio de rastreo FlightAware.

Entre los aeropuertos más afectados se incluyen el O´Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York, el Dallas-Fort Worth en Texas y el Boston Logan.

La víspera se superó la previsión de 5,000 vuelos cancelados, aunque las autoridades confían en que las operaciones retomarán pronto su actividad usual.

“Para el final del día de hoy, o a más tardar mañana, creo que volveremos a la normalidad”, dijo este domingo el secretario de Transporte, Sean Duffy, a la cadena NBC.

Duffy descartó la víspera a un posible ciberataque como la causa de la suspensión total de los despegues y afirmó que el problema de originó durante obras para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas.

El secretario apuntó a los trabajos de mantenimiento de la compañía L3Harris, contratista que provee servicios a la Administración Federal de Aviación (FAA) desde hace 20 años, y agregó que continúan investigando las causas exactas del fallo. EFE

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