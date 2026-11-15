Zelenski denuncia que EE.UU. propuso entregarle el Donbass a Rusia para que Ucrania entrara a la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que representantes del gobierno de Donald Trump plantearon la posibilidad de que Kiev retire sus tropas de los territorios que todavía controla en el Donbass y permita que Rusia tome el control de esa región, a cambio de obtener garantías para incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La propuesta habría surgido durante las conversaciones diplomáticas celebradas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en las que participaron Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, y Steve Witkoff, enviado especial de Washington, quienes encabezaron los contactos con representantes ucranianos y rusos para buscar una salida a la guerra.

En declaraciones realizadas el viernes, Zelenski explicó que los negociadores estadounidenses plantearon por primera vez esa posibilidad como parte de las alternativas para alcanzar un acuerdo. “¿Qué pasaría si Ucrania se une a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbass?”, relató el mandatario al describir el planteamiento que recibió su delegación.

El presidente ucraniano aclaró que su gobierno no contempla entregar voluntariamente territorio a Moscú, aunque reconoció que podría someter una propuesta de esa naturaleza a consulta popular si Washington y sus aliados presentan garantías de seguridad suficientemente sólidas. “Si la parte estadounidense nos confirma esto, junto con los demás socios de la OTAN, entonces preguntaré a la sociedad ucraniana qué opina: ¿Lo aceptamos o no? No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta. Pero necesitamos detalles, y aún no los tenemos”, explicó.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said the U.S. had raised the possibility of a new security framework for Europe as part of efforts to end Russia's war in Ukraine, warning that Moscow could use such discussions to weaken NATO and reshape the continent's borders.? — PBS News (@NewsHour) November 14, 2026

Kiev exige garantías militares antes de discutir concesiones territoriales

Zelenski insistió en que cualquier negociación debe contemplar un respaldo internacional que impida una nueva ofensiva rusa después de un eventual acuerdo de paz. Entre las condiciones que considera indispensables mencionó mantener unas Fuerzas Armadas ucranianas fuertes, disponer de armamento suficiente, recibir financiamiento para la reconstrucción y contar con garantías de seguridad de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea.

El mandatario también sostuvo que las protecciones contempladas en el Artículo 5 de la alianza atlántica, que establece que un ataque contra uno de sus integrantes constituye una agresión contra todos, representan el “mínimo absoluto” que Kiev estaría dispuesto a aceptar. Sin embargo, aclaró que una eventual retirada militar del Donbass no significaría reconocer jurídicamente esos territorios como parte de Rusia.

También rechazó que Ucrania adopte una condición de neutralidad, como pretende Moscú, pues esa alternativa implicaría modificar la Constitución. “Si Putin espera que la neutralidad de Ucrania quede consagrada, eso no va a suceder”, advirtió. Zelenski expresó además preocupación por la intención rusa de modificar la arquitectura de seguridad europea.

Recordó que el Kremlin exige que la OTAN regrese a su configuración anterior a 1997, antes de incorporar a numerosos países de Europa oriental. “Primero hay que poner fin a esta guerra”, sostuvo, al considerar que cualquier discusión sobre la reorganización militar del continente debe realizarse después de establecer un alto el fuego.

Volodymyr Zelenskyy warns that US discussions on a new European security framework risk serving Russia’s ambitions to weaken NATO and redraw borders, insisting that Ukraine’s territory and Europe’s future cannot be decided by Moscowhttps://t.co/YTmrwZxV7A — TRT World (@trtworld) November 14, 2026

Negociaciones siguen estancadas y Kiev acusa restricciones de SpaceX

Los contactos de dos días en Abu Dabi terminaron sin avances significativos sobre las condiciones para detener la guerra, aunque las delegaciones acordaron trabajar en un posible intercambio de prisioneros que podría involucrar entre 1,200 y 1,300 personas de cada bando.

Zelenski también cuestionó la falta de disposición rusa para aceptar una tregua en las instalaciones energéticas y confirmó que Washington se comprometió a transmitir esa propuesta al presidente Vladímir Putin. En otro frente, el mandatario denunció que restricciones del sistema satelital militar Starshield, operado por SpaceX, están afectando las operaciones de los drones ucranianos. Según explicó, durante cinco días los aparatos han perdido conexión al superar los 161 kilómetros por hora, una limitación que complica interceptar drones rusos Shahed.

“Nosotros no creemos que sea así”, afirmó al rechazar la explicación de la compañía de Elon Musk, que atribuyó los problemas a dificultades técnicas.

Kiev solicitó aclaraciones a SpaceX, el Pentágono y el Departamento de Estado, ante la sospecha de que las restricciones podrían responder a una decisión política de Washington. Zelenski también rechazó una propuesta rusa de tregua localizada en Kostiantynivka, al considerar que permitiría a las tropas de Moscú ocupar la ciudad. Mientras continúan los contactos, advirtió que las ambiciones territoriales rusas también amenazan posiciones ucranianas en Sloviansk y Kramatorsk.

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