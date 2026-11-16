La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inició su primera visita oficial a China desde que asumió el poder en octubre de 2024, con una agenda que incluye su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), una reunión con el mandatario Xi Jinping y encuentros para impulsar inversiones en México.

La mandataria mexicana llegó este lunes 16 de noviembre a Shenzhen, ciudad del sureste chino, donde permanecerá durante las actividades del foro programadas para los días 18 y 19 de noviembre. Su viaje representa también el primer desplazamiento de un presidente mexicano a China desde 2017, cuando Enrique Peña Nieto participó en un encuentro internacional celebrado en Xiamen.

Sheinbaum viajó desde México en vuelos comerciales y tiene una agenda diplomática concentrada en pocos días. Antes de comenzar sus actividades oficiales, sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad mexicana que residen en Shenzhen, donde compartió alimentos y escuchó sus experiencias e inquietudes.

La Presidencia informó que, durante la reunión, realizada en el restaurante Tequila Coyote’s, la jefa del Ejecutivo entregó el distintivo Hecho en México al establecimiento, propiedad de Ernesto Humberto Treviño Amezcua. En un video difundido por la mandataria se observa parte del encuentro, que concluyó con una expresión de identidad nacional: “Que viva México”.

Nos reunimos con mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en China. Todas y todos son un orgullo para México. pic.twitter.com/WGJVKwlZgq — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 16, 2026

Después de la reunión, Sheinbaum destacó la importancia de mantener los vínculos entre los mexicanos que viven en el extranjero y el desarrollo económico del país.

“Son mexicanas y mexicanos extraordinarios que decidieron vivir su vida acá. (…) Que busquemos la manera de que sigan en contacto con México; no solo con sus familias, porque siempre están en contacto, sino con México, que lo que están desarrollando aquí pueda ayudarnos en nuestro país”, expresó.

También comentó que durante la convivencia disfrutaron de platillos mexicanos preparados en China, entre ellos pozole colimeño y tacos de carnitas.

La presidenta @Claudiashein arriba a la ciudad de Shenzhen para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026.



Fue recibida por el director del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Guangdong, Huang Chuping, acompañada por? pic.twitter.com/ttrkd9gPi0 — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 16, 2026

Plan México, prioridad en su agenda empresarial

Uno de los principales objetivos del viaje será presentar ante empresarios asiáticos el Plan México, estrategia del gobierno federal que busca atraer capital extranjero, fortalecer la producción nacional y ampliar las oportunidades de desarrollo económico. Sheinbaum explicó que su administración pretende impulsar un modelo de crecimiento que no se limite a facilitar la llegada de inversiones, sino que también considere sus beneficios para la población.

“Nosotros tenemos un modelo propio que hoy le llamamos el Plan México, que tiene que ver no solamente con abrir las puertas de México a la inversión, sino sobre todo lo que significa para nosotros el desarrollo de la gente: es una economía basada en las personas”, señaló. La presidenta participará en el APEC CEO Summit, encuentro que reunirá a más de mil empresarios, donde expondrá las oportunidades de inversión y cooperación económica que ofrece México.

Recibimiento en la Cumbre de la APEC China 2026 en la ciudad de Shenzhen. ?? pic.twitter.com/2DBUTofx0z — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 16, 2026

Aranceles y relación con Estados Unidos marcan el encuentro

La reunión con Xi Jinping tendrá como telón de fondo las diferencias comerciales entre México y China, particularmente después de que el gobierno mexicano aprobara en 2025 incrementos arancelarios de hasta 50% para determinados productos provenientes de países sin tratados de libre comercio con México. La medida incluyó mercancías chinas y abrió un nuevo capítulo en la relación económica bilateral, por lo que el encuentro presidencial tendrá relevancia para abordar las posibilidades de cooperación y comercio.

México busca diversificar sus relaciones comerciales, debido a la fuerte dependencia de Estados Unidos como principal socio económico.

Además de Xi, Sheinbaum tiene contempladas reuniones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y representantes de Singapur, Vietnam y Australia. También sostendrá un encuentro con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. La delegación mexicana incluye a los secretarios Marcelo Ebrard, Roberto Velasco, Alicia Bárcena, Luz Elena González, Rosaura Ruiz, David Kershenobich y Josefina Rodríguez, además del embajador Jesús Seade.

La visita adquiere importancia adicional porque México asumirá la presidencia de APEC en 2028, después de que Vietnam organice la cumbre de 2027. Sheinbaum regresará a México para encabezar el 20 de noviembre los actos conmemorativos del aniversario de la Revolución mexicana.

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