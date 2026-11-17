¿Eres de las personas que suelen conducir demasiado rápido, reciben multas de tránsito o tienen dificultades para mantener la calma frente al volante?

Según la astrología, tu signo del zodiaco podría estar relacionado con ciertos comportamientos al conducir.

Una investigación realizada en Estados Unidos por Insurify en el pasado identificó cuáles son los signos que aparecen con mayor frecuencia entre los conductores con antecedentes de infracciones y accidentes automovilísticos.

El estudio colocó a Aries, Capricornio, Tauro, Cáncer y Sagitario entre los peores conductores del zodiaco.

En contraste, Leo, Piscis y Acuario destacaron por presentar mejores registros dentro de las categorías analizadas.

Aunque la astrología no determina las habilidades de una persona para conducir, las características tradicionalmente asociadas con cada signo permiten explorar algunos comportamientos que podrían influir en su manera de reaccionar ante el tráfico, las situaciones estresantes y las reglas de circulación.

¿Qué dice el estudio sobre los peores conductores del zodiaco?

La investigación de Insurify, una plataforma estadounidense especializada en comparar cotizaciones de seguros para automóviles, utilizó información de más de 1.6 millones de solicitudes de seguros.

Para elaborar su clasificación, recopiló datos demográficos y automotrices proporcionados por los solicitantes incluyendo sus antecedentes como conductores y diferentes indicadores relacionados con el riesgo al volante.

Entre los factores considerados se encontraban las multas por exceso de velocidad, los accidentes automovilísticos y las suspensiones de licencias de conducir durante un periodo de siete años.

A partir de la fecha de nacimiento de cada persona, los investigadores relacionaron los registros con los doce signos del zodiaco y encontraron diferencias estadísticas entre los grupos analizados.

Estos fueron los cinco signos que encabezaron la clasificación de conductores con mayores antecedentes de riesgo.

Aries

Aries ocupa el primer lugar de la clasificación. Regido por Marte, planeta relacionado con la acción, la energía y la competitividad, este signo de fuego suele caracterizarse por su personalidad impulsiva y su necesidad de actuar rápidamente.

Según los resultados de Insurify, los nacidos bajo este signo tienen una mayor presencia entre los conductores multados por exceso de velocidad y aquellos que registran accidentes en su historial.

Desde la astrología, su deseo de llegar primero y su dificultad para tolerar las demoras podrían relacionarse simbólicamente con una conducción apresurada.

Para Aries, aprender a controlar sus impulsos será fundamental.

Capricornio

Aunque Capricornio suele asociarse con la responsabilidad y la disciplina, aparece en el segundo puesto de este ranking.

El estudio identificó a este signo de tierra como el que registra una mayor frecuencia de conducción bajo los efectos del alcohol dentro de las categorías analizadas.

Regido por Saturno, Capricornio suele tener una personalidad exigente y orientada a los resultados.

Sin embargo, ninguna característica astrológica justifica asumir riesgos al volante. La recomendación es evitar conducir después de consumir alcohol, independientemente de la distancia o la experiencia.

Tauro

Tauro ocupa el tercer lugar entre los peores conductores del zodiaco.

De acuerdo con Insurify, este signo presenta una mayor presencia en los registros de licencias suspendidas y conducción bajo los efectos del alcohol.

Desde la astrología, los taurinos son conocidos por disfrutar de los placeres, la comodidad y las experiencias sensoriales.

También pueden mostrar cierta resistencia a cambiar sus hábitos.

Estas características se relacionan simbólicamente con una personalidad que puede confiar demasiado en sus propias costumbres.

Sin embargo, al conducir, respetar las normas debe estar siempre por encima de cualquier preferencia personal.

Cáncer

Cáncer comparte el cuarto lugar con Tauro. Según la investigación, destaca por su presencia entre los conductores relacionados con accidentes automovilísticos y multas por exceso de velocidad.

Regido por la Luna, este signo de agua se caracteriza por su sensibilidad y sus intensas reacciones emocionales.

Desde una perspectiva astrológica, los cambios de humor podrían influir en su comportamiento cuando enfrenta situaciones estresantes en el tráfico.

Por eso, aprender a mantener la calma y evitar conducir bajo el efecto del enojo será especialmente importante.

Sagitario

Sagitario completa la lista de los cinco signos con mayores antecedentes de riesgo al volante.

Regido por Júpiter, este signo de fuego está relacionado con la aventura, la libertad y el deseo de explorar.

Su personalidad entusiasta puede llevarlo a buscar experiencias emocionantes, pero también a actuar sin medir completamente las consecuencias.

Insurify encontró que los sagitarianos destacan por las multas relacionadas con el exceso de velocidad y los registros de licencias suspendidas.

Aunque no sobresalen por tener más accidentes, su tendencia a conducir demasiado rápido representa un comportamiento que deben controlar.