Estados Unidos advirtió a sus aliados europeos que imponer restricciones a sus empresas de armamento perjudicaría la cooperación militar transatlántica, justo cuando la Unión Europea buscó fortalecer su industria de defensa y reducir su dependencia de Washington.

El subsecretario de Defensa estadounidense para Asuntos de Política, Elbridge Colby, planteó esta postura durante una reunión en la sede de la OTAN, en Bruselas, ante representantes de cerca de 50 países del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania.

“Estamos dispuestos a implicarnos para facilitar la colaboración transatlántica en iniciativas industriales de defensa, y ya lo hemos estado haciendo. Pero, por otro lado, levantar barreras a través del Atlántico no ayudaría a nadie, y desde luego tampoco a los europeos”, declaró el funcionario.

La advertencia surgió en medio de las diferencias entre Washington y Bruselas por las políticas europeas que favorecieron la adquisición de equipos militares fabricados dentro del continente. Estas iniciativas buscaron impulsar la producción regional, asegurar el suministro de armamento y disminuir la dependencia tecnológica de Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia Reuters, Colby reconoció el interés de los gobiernos europeos por aprovechar el incremento del gasto militar para fortalecer sus economías, pero defendió la participación de las compañías estadounidenses en los contratos de defensa.

El funcionario aseguró que Washington no exigió que toda la producción fuera estadounidense y manifestó su disposición a colaborar en proyectos conjuntos, siempre que existiera una relación equilibrada entre ambas industrias.

“No insistimos en que todo sea estadounidense, sino en una relación pragmática y equilibrada”, afirmó.

El debate adquirió mayor relevancia después de que la Unión Europea impulsó mecanismos de financiación para la adquisición conjunta de armamento, entre ellos el programa Acción de Seguridad para Europa (SAFE), dotado de $150,000 millones de euros en préstamos y sujeto a requisitos destinados a favorecer la producción europea.

Estas medidas provocaron fricciones comerciales con Washington, que consideró que algunas preferencias de compra podrían limitar el acceso de sus fabricantes al mercado europeo.

Colby también defendió una nueva distribución de responsabilidades dentro de la OTAN, bajo el concepto denominado “OTAN 3.0”, que planteó una mayor participación de los aliados europeos en su propia seguridad, mientras Estados Unidos mantuvo su compromiso con la defensa colectiva.

El funcionario destacó los avances alcanzados durante los últimos 18 meses y reconoció el incremento de las capacidades militares europeas. También elogió la decisión de la Unión Europea de financiar la adquisición de equipos estadounidenses para Ucrania, incluidos misiles interceptores del sistema Patriot.

La discusión coincidió con una revisión de la presencia militar estadounidense en Europa. Reuters informó que el Pentágono evaluó posibles ajustes al despliegue de aproximadamente 80,000 militares en el continente, con el objetivo de responder a otras prioridades estratégicas, particularmente en el hemisferio occidental y la región del Indopacífico.

Colby sostuvo que esta reorganización no representó un abandono de Europa, sino una modificación de las responsabilidades entre los aliados.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció la necesidad de que Estados Unidos revisara periódicamente sus despliegues militares ante sus compromisos internacionales.

El intercambio dejó al descubierto una diferencia entre ambas partes: mientras Europa buscó consolidar una industria militar con mayor autonomía, Washington defendió la permanencia de sus fabricantes en un mercado que adquirió importancia estratégica por el aumento del gasto en defensa y la continuidad de la guerra en Ucrania.

Sigue leyendo: