James Comer, representante por el primer distrito congresional por Kentucky, lanzó su candidatura para aspirar a gobernar el “Estado de Bluegrass”.

Mediante una reunión virtual, el republicano de 52 años pretende aprovechar su experiencia en la Cámara Baja y aunque es originario Tennessee considera haber detectado cómo enfrentar los problemas de los ciudadanos de Kentucky.

“Servir a este estado es mi vocación. Kentucky necesita un líder cuyas políticas impulsen el crecimiento y la creación de empleos bien remunerados, y cuya prioridad sea reducir los impuestos para que los habitantes de Kentucky puedan conservar una mayor parte de sus ingresos”, expresó.

Otro de los pilares de la campaña de Comer consiste en evitar la inmigración a otras entidades de las mentes brillantes y los ciudadanos con mayor capacidad en el “Estado de Bluegrass”.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Rand Paul, senador por Kentucky, respaldó las aspiraciones políticas de Comer.

“¡Me enorgullece respaldar a mi amigo @JamesComer para que sea el próximo gobernador de Kentucky! ¡Por favor, ayúdenlo a lograrlo!”, escribió.

La limitación de mandatos le cierra el camino al demócrata Andy Beshear para buscar reelegirse, pues gobierna desde 2019.

Dicho panorama abre la puerta a un grupo de aspirantes tanto conservadores como demócratas para aspirar a relevarlo del cargo el año entrante.

Proud to have Senator-elect @andybarrky’s support in this campaign for Governor!



We’re going to build a Kentucky where taxpayers keep more of their money and our businesses thrive. pic.twitter.com/EaZGJnNVW9 — James Comer (@JamesComer) November 17, 2026

En 2015, 100 votos en las primarias republicanas del estado impidieron que Comer se convirtiera en el abanderado conservador para contender por la candidatura a mandatario estatal.

Así que pretende superar dicho obstáculo en una nueva aventura quizá con el respaldo del presidente Donald Trump.

Como presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer llegó a apoyar los recortes fiscales de 2017 y la construcción del muro fronterizo ordenados por el actual jefe de la nación.

Sin embargo, es consciente que, en las elecciones celebradas hace un par de semanas, la caída precipitada hacia el desempeño de Trump al frente del gobierno terminó por afectar las aspiraciones políticas de varios candidatos y de ahí deriva que pretenda llevar su estrategia lo menos cercano que se pueda a Trump.

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