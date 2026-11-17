El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes en Manila que ha pactado con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, la eliminación de “todos los aranceles” tailandeses a productos estadounidenses, mientras ambas partes ultiman un “acuerdo de comercio recíproco” que se espera que se firme próximamente.

Durante una comparecencia conjunta en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que culmina hoy en la capital filipina, Trump afirmó que “Tailandia eliminará todos los aranceles a las exportaciones estadounidenses”, una medida que Washington “llevaba persiguiendo mucho tiempo”.

El mandatario aseguró asimismo que Bangkok se ha comprometido a adquirir productos agrícolas estadounidenses por valor de 2,600 millones de dólares y a suprimir “barreras no arancelarias sustanciales” que afectan a la importación de vehículos, equipos médicos, etanol y productos avícolas procedentes de EE.UU..

Trump, que no se pronunció sobre eventuales concesiones del lado estadounidense ni sobre los aranceles de Washington a Bangkok, explicó que los detalles del “acuerdo de comercio recíproco” (ART) que están preparando se finalizarán “en las próximas semanas”.

“Estados Unidos y Tailandia iniciarán ahora los respectivos procedimientos internos necesarios para preparar el ART de cara a su firma y entrada en vigor”, precisó la Casa Blanca en un comunicado.

Donald Trump, presidente de EE.UU. Crédito: EFE

El mandatario estadounidense aseguró que el acuerdo supondrá una “victoria increíble” para los dos países, mientras que Anutin afirmó que “abrirá nuevas oportunidades”.

Hace un año, EE.UU. paralizó las negociaciones para un acuerdo comercial con Tailandia debido a las tensiones en la frontera con Camboya, después de que Bangkok suspendiera el acuerdo de paz con Nom Pen que auspició Washington y que las partes firmaron en octubre de 2025 en Malasia.

Trump recordó este martes ese acuerdo de paz y bromeó con no haber obtenido “crédito” por “solventar” el conflicto entre los dos países vecinos. “Conseguimos un alto el fuego que salvó miles y miles de vidas”, reivindicó durante una cena con los líderes de la ASEAN.

Tras retomarse las conversaciones comerciales, las exigencias de Washington han girado en torno a un mayor acceso al mercado agrícola tailandés, la protección de los derechos laborales, la propiedad intelectual, el comercio digital y facilidades a la inversión estadounidense en telecomunicaciones, según fuentes citadas por el portal The Nation.

Estados Unidos fijó aranceles del 36 % para Tailandia en julio de 2025, una tasa recortada en varias ocasiones posteriormente, hasta alcanzar el 12.5 % el agosto pasado.

El comercio bilateral entre EE.UU. y Tailandia ascendió a 118,300 millones de dólares en 2025 (un 34.9 % más que el año anterior), mientras que el déficit comercial estadounidense con el país asiático alcanzó los 71,700 millones de dólares, según datos del Gobierno estadounidense. EFE

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