El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que Washington y Bogotá mantienen una estrategia común contra el narcotráfico y el crimen organizado, durante una visita a Colombia que busca reforzar la cooperación militar y de seguridad entre ambos gobiernos. “Vamos a encontrarlos, vamos a cazarlos, vamos a matarlos y vamos a vencer al narcoterrorismo”, declaró Hegseth al llegar a Bogotá, donde destacó que ambos países están “totalmente alineados” y combaten “la misma batalla”.

La visita forma parte de una gira latinoamericana que comenzó en Caracas, Venezuela, y concluirá en Ecuador, con el objetivo de estrechar los vínculos políticos y militares de Estados Unidos con gobiernos aliados dentro del Escudo de las Américas, una coalición regional promovida por el presidente Donald Trump contra el narcotráfico.

Hegseth destacó la coordinación entre los 19 países integrantes de la alianza y elogió el liderazgo de Trump y del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, al considerar que la colaboración internacional permitirá enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la cooperación con Colombia para combatir a los carteles se hará respetando la soberanía, la Constitución y las leyes de cada país. También afirmó que el objetivo es fortalecer las capacidades de las Fuerzas? pic.twitter.com/kt5p8V97Uq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 19, 2026

“Cuando nos unimos somos más efectivos”, afirmó durante una breve declaración a medios de comunicación, sin permitir preguntas. El funcionario estadounidense también confirmó que Colombia será sede de la próxima cumbre del Escudo de las Américas, prevista para principios de 2027 en Medellín.

Colombia busca ampliar cooperación militar con Washington

El canciller colombiano, Omar Bula, afirmó que la cooperación con Estados Unidos busca enfrentar la violencia que afecta al país, incluyendo masacres, atentados, explosivos y ataques con drones contra civiles. “Acabar con la criminalidad que azota” a Colombia es el objetivo común, señaló Bula, quien describió al país como atrapado “en las garras del crimen organizado” y calificó al crimen transnacional como uno de los principales problemas de seguridad regional.

El ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, también respaldó el acercamiento bilateral y anticipó resultados positivos. “Vienen cosas buenas para Colombia”, dijo. Durante la visita, Hegseth oficializó la entrega del primero de varios aviones militares de transporte Lockheed C-130 Hercules que Estados Unidos transferirá a Colombia, como parte del fortalecimiento de sus capacidades operativas.

La agenda incluyó intercambio de inteligencia, combate al narcotráfico, cooperación militar y estrategias para enfrentar el uso de drones por organizaciones armadas.

Amen, Mr. President. The fake news cannot help themselves. Totally false. Our partnership to defeat the narco-terrorists that threaten your country, and ours, is stronger than ever before. The @DeptofWar is with you all the way. ???? https://t.co/IaGbAIFz5v — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 19, 2026

El gobierno colombiano también confirmó que presentará ante el Congreso una solicitud para permitir la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional, una propuesta que deberá recibir autorización legislativa, particularmente del Senado. La iniciativa generó controversia después de que el diario The New York Times reportara que De la Espriella habría rechazado ampliar la cooperación hacia operaciones conjuntas dentro de Colombia. El mandatario negó haber rechazado propuestas de Trump.

El acercamiento entre ambos países se aceleró desde la llegada de De la Espriella al poder el 7 de agosto, después del distanciamiento registrado durante el gobierno de Gustavo Petro.

Marco Rubio visitó Barranquilla en septiembre y la semana pasada el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, estuvo en Bogotá para fortalecer los vínculos militares, tras ejercicios conjuntos en los que participaron 350 estadounidenses y 400 colombianos. Hegseth continuará su gira en Ecuador, otro integrante del Escudo de las Américas.

Sigue leyendo: