El presidente Donald Trump sugirió a los estadounidenses relajarse y dejar de realizar compras masivas de alimentos enlatados y agua ante el temor infundado de que podría presentarse un gran apagón de varios días de duración.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News en Shenzhen, China, el jefe de la nación aseguró que los apagones registrados esta semana se trataron de “incidentes aislados”.

“Dígales que se relajen, que todo está bien. Son incidentes puntuales. Les avisaré si hay algún problema”, respondió ante el cuestionamiento sobre si resultaba viable una falla provocada en el sistema eléctrico para desquiciar al país.

Desde hace algunas semanas, en al menos 33 países incluido Estados Unidos se emitió la recomendación dirigida a los hogares para mantener suministros de emergencia, alimentos y agua para al menos 72 horas.

? Trump to Americans: RELAX. Don’t panic-buy.



President Trump says there’s no need to stockpile food or water following the recent outages and power grid emergency declaration.



“I’ll let you know if there’s a problem.”



And on foreign adversaries targeting our grid: they know? pic.twitter.com/EiVfsKWVzh — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) November 19, 2026

Aunque no se mencionó nada en especifico sobre qué amenaza común les aguardara a esas decenas de naciones, de inmediato comenzó a cobrar fuerza una versión apuntando a un gran apagón a nivel global.

El punto de controversia fue el tiempo que dicho inconveniente tardaría en resolverse tampoco quedó claro.

Sin embargo, esa señal de alerta en naciones como Estados Unidos ha detonado un incremento en las compras de artículos no perecederos.

Casi 24 horas antes de la declaración de Trump tratando de tranquilizar a los estadounidenses para no dejar a los supermercados sin mercancía, el vicepresidente James David Vance ya había echado por la borda una hipotética posibilidad de que, en la nación —en teoría más poderosa de América— podría surgir un fallo eléctrico generalizado.

“Muchos de mis amigos me han preguntado si deberían prepararse para construir un búnker o abastecerse de comida y agua. Mi respuesta es no. No prevemos una crisis inminente, pero hay que estar preparados para todo.

Queremos asegurarnos de prevenir los peores escenarios, pero también estamos preparados para ellos”, indicó durante una entrevista concedida a la cadena Fox News.

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