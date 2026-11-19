La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confía en alcanzar un acuerdo comercial definitivo con Donald Trump durante una reunión prevista para diciembre en Florida, con el objetivo de reducir los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre productos mexicanos, particularmente vehículos, acero y aluminio. El encuentro podría realizarse en Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense, durante la visita de Sheinbaum a Estados Unidos con motivo de la cumbre del G20.

La mandataria adelantó que las negociaciones comerciales registran avances y que ambos gobiernos buscan concretar compromisos pendientes antes de que termine el año. “Quedamos de reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago, esperando poder, si es posible, cerrar un Acuerdo entre Estados Unidos y México”, declaró Sheinbaum durante una conferencia de prensa en Shenzhen, China, al concluir sus actividades relacionadas con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La presidenta explicó que, durante su encuentro con Trump, que duró alrededor de 20 minutos, el comercio fue el principal asunto abordado, mientras que otros temas, como migración y seguridad, continúan siendo atendidos mediante los canales habituales de comunicación entre ambos gobiernos.

“Fue una muy buena reunión. Hemos avanzado mucho en varios temas que hemos venido trabajando con relación a lo que llaman ellos ‘barreras no arancelarias’, que prácticamente todo ha sido cumplido y el interés que tenemos nosotros de reducción de aranceles en vehículos, acero, aluminio y sus derivados”, señaló.

Sheinbaum indicó que México ha trabajado durante aproximadamente año y medio en asuntos que preocupan a Washington y que también representan intereses compartidos para ambas economías, por lo que espera que las conversaciones permitan alcanzar condiciones comerciales más favorables.

“La parte comercial, que coordina el secretario de Economía, es la que tratamos el día de ayer y la que esperamos poder llegar a un acuerdo más definitivo en este diciembre”, afirmó.

Sigue #EnVivo la Conferencia de Prensa que encabeza la presidenta @Claudiashein desde #Shenzhen, #China, tras su participación en la XXXIII Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. https://t.co/Hv0R221neQ — Punto de Referencia (@MXReferencia) November 19, 2026

México busca aliviar presión de los aranceles estadounidenses

Los gravámenes impuestos por el gobierno de Trump han representado una de las principales preocupaciones para México, debido al impacto que tienen sobre sectores estratégicos y las cadenas de producción que conectan a ambos países. La presidenta reiteró que su gobierno busca reducir esas tarifas y destacó que las negociaciones con Estados Unidos mantienen un avance importante, aunque todavía no se han anunciado los términos definitivos de un posible acuerdo.

“A nosotros nos interesa mucho la reducción de aranceles. Y para ello hemos venido trabajando ya durante prácticamente año y medio en algunos temas que le interesan mucho a Estados Unidos y que al final son de común interés”, agregó.

Sheinbaum también descartó que el acercamiento de México con China represente un problema para la relación bilateral con Washington, pese a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el gobierno de Beijing. “ No va a afectar la relación de México con Estados Unidos. Nosotros tenemos –como saben– un Tratado Comercial con Estados Unidos. La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande”, sostuvo.

La mandataria describió su visita a China como productiva y aseguró que México logró acuerdos en materia de medio ambiente, energía, educación y turismo, además de promover el Plan México. En su gira también sostuvo reuniones con el presidente chino Xi Jinping, el primer ministro canadiense Mark Carney y Trump, en un contexto marcado por las negociaciones comerciales y la próxima revisión del T-MEC.

La presidenta aseguró que México busca fortalecer sus relaciones internacionales sin comprometer su integración económica con Estados Unidos, mientras su gobierno mantiene como prioridad alcanzar una reducción de los aranceles que afectan a las exportaciones mexicanas.

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