Florida superó su récord de la era moderna en cuanto al mayor número de ejecuciones en un año, cuando el recluso Thomas Mitchell Overton fue ejecutado el jueves por el asesinato de una pareja de Tavernier hace más de tres décadas.

Overton, de 71 años, fue declarado muerto por inyección letal en la Prisión Estatal de Florida en Raiford a las 6:19 p.m. por el Departamento Correccional del estado.

Overton, cuya última apelación fue denegada el jueves por la tarde por la Corte Suprema de Estados Unidos, fue la vigésima ejecución llevada a cabo este año por el estado, una más que en 2025. Es la mayor cantidad en un solo año desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976.

El gobernador Ron DeSantis ya firmó dos órdenes de ejecución adicionales programadas para el 1 y el 10 de diciembre, lo que le daría un total de 50 ejecuciones en sus ocho años de mandato. La mayoría se han producido en los últimos dos años.

Overton fue arrestado en 1997 por la violación y asesinato de Missy MacIvor, de 29 años, y el asesinato de Michael MacIvor, de 30, ocurridos en 1991. En ese momento, Missy MacIvor tenía ocho meses de embarazo.

Según los registros judiciales, Overton conocía a los MacIvor porque trabajaba como empleado en una gasolinera en Tavernier, en Key Largo, antes de irrumpir en su casa en agosto de 1991.

Michael MacIvor fue golpeado en la nuca con un objeto contundente y pateado en el abdomen antes de ser estrangulado. Missy MacIvor fue estrangulada posteriormente tras ser atada y violada.

James Zientek, quien estuvo encarcelado con Overton en el Centro de Detención del Condado de Monroe, testificó que Overton declaró haber entrado en la residencia de los MacIvor para violar a Susan MacIvor y haber asesinado a la pareja para encubrir la escena del crimen, según consta en la sentencia.

“Las pruebas halladas en la escena del crimen concuerdan con el testimonio del Sr. Zientek y demuestran, más allá de toda duda razonable, que una parte fundamental del plan criminal del acusado fue un plan meticulosamente concebido para evitar ser detectado y arrestado”, declaró la sentencia.

A pesar de sus esfuerzos por confundir la escena del crimen, se encontró ADN de Overton en pruebas separadas realizadas en 1996 y 1998, que coincidía con una muestra de ropa de cama de la casa de los MacIvor.

Overton fue condenado a muerte en 1999 por los asesinatos y recibió cadena perpetua por agresión sexual a Missy MacIvor y por robo con allanamiento de morada, además de 15 años por la muerte de un feto.

DeSantis ha sostenido que la pena capital es necesaria para hacer justicia a las familias de las víctimas y ha cuestionado la duración del proceso de apelaciones.

El año pasado, DeSantis sugirió que la pena de muerte podría ser un “fuerte elemento disuasorio” si las sentencias se ejecutaran con mayor rapidez. Entre 2020 y 2022, durante la pandemia de COVID-19, DeSantis no firmó ninguna orden de ejecución.

El senador estadounidense Rick Scott, predecesor de DeSantis como gobernador, firmó 28 órdenes de ejecución durante sus dos mandatos.

Herman Lindsey, director ejecutivo de Witness to Innocence, y otros críticos de la pena de muerte han instado al gobernador electo Byron Donalds a reducir el ritmo de las ejecuciones una vez que asuma el cargo.

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