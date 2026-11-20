¿Tienes la sensación de que nada sale como esperabas y que una racha de mala suerte parece acompañarte a todas partes?

Dentro de las creencias esotéricas existen rituales sencillos que buscan limpiar las energías negativas y preparar el camino para recibir nuevas oportunidades.

Uno de ellos utiliza tres ingredientes que probablemente tienes en casa: café, azúcar y sal.

Este ritual de limpieza energética propone aprovechar las propiedades simbólicas de estos elementos para dejar atrás la negatividad y recuperar una actitud más positiva.

Su preparación es sencilla y no requiere objetos difíciles de conseguir, aunque hay una condición importante: debe realizarse durante tres días consecutivos, siguiendo una secuencia específica.

¿Por qué el café se utiliza en rituales para alejar la mala suerte?

En distintas prácticas espirituales y esotéricas, algunos ingredientes cotidianos adquieren un significado especial por las cualidades que se les atribuyen.

El café, por ejemplo, suele relacionarse simbólicamente con la energía, la vitalidad y la capacidad de despertar.

Por eso, se incorpora a ciertos rituales cuyo propósito es renovar el ánimo y dejar atrás sensaciones de estancamiento.

La mala suerte, desde esta perspectiva, no siempre se interpreta como una sucesión de acontecimientos negativos.

También puede asociarse con pensamientos pesimistas, ambientes cargados o relaciones con personas que generan desgaste emocional.

Cuando una persona siente que atraviesa una etapa complicada, las prácticas de limpieza espiritual buscan representar un nuevo comienzo.

La intención es soltar aquello que provoca malestar y abrir espacio para experiencias más favorables.

Significado de la sal y el azúcar en la limpieza energética

Además del café, este ritual incluye sal y azúcar, dos ingredientes que tienen un simbolismo particular dentro de algunas tradiciones esotéricas.

La sal se relaciona con la purificación y la protección. En este tipo de prácticas se utiliza con la intención de retirar las energías negativas y limpiar simbólicamente aquello que puede estar afectando el bienestar personal.

El azúcar, por su parte, representa la dulzura, la armonía y la llegada de experiencias agradables.

Su presencia busca equilibrar el propósito de la limpieza con una intención de atraer situaciones positivas, tranquilidad y buena fortuna.

La combinación de los tres ingredientes convierte esta práctica en un ritual simbólico para cerrar ciclos y renovar las intenciones.

Cómo hacer el ritual de café para alejar las malas energías

Para realizar este procedimiento no necesitas invertir demasiado dinero ni conseguir materiales especiales. Lo importante es respetar los ingredientes y la secuencia de tres días que propone esta práctica.

Ingredientes que necesitas

Se requiere un puñado de café molido o en grano, dos cucharadas de sal y dos cucharadas de azúcar. Estos son los únicos elementos mencionados para preparar el ritual.

Primer día

Durante el primer día debes preparar un baño utilizando el café y las dos cucharadas de sal.

La intención simbólica de esta primera parte es retirar las energías negativas acumuladas y dejar atrás aquello que podría estar relacionado con una etapa de mala suerte.

Realiza el procedimiento con calma y concéntrate en la idea de liberar preocupaciones, pensamientos negativos y sensaciones que ya no deseas mantener en tu vida.

Segundo día

El segundo día no debes repetir el baño. La indicación es descansar y permitir que el proceso continúe simbólicamente.

Este espacio también puede aprovecharse para reflexionar sobre las situaciones que te generan preocupación y reconocer qué cambios están a tu alcance.

La limpieza energética, desde esta perspectiva, no consiste únicamente en alejar lo negativo, sino también en modificar la actitud frente a los problemas.

Tercer día

En el tercer día debes realizar nuevamente el baño con café y sal, siguiendo el mismo procedimiento del primer día.

Con esta última parte se completa el ritual de tres días. Según la tradición esotérica, la repetición busca reforzar la intención de purificación y favorecer la llegada de una etapa con mayor armonía y buena fortuna.

Es importante evitar aplicar café o sal directamente sobre la piel si tienes irritación, heridas o sensibilidad. Tampoco debes utilizar mezclas que puedan provocar molestias.