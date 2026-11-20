Un piloto de American Airlines declaró una emergencia y realizó un aterrizaje forzoso en Phoenix después de que la tripulación de otro avión viera llamas saliendo de sus motores.

El incidente del jueves ocurrió tan solo tres días después de que otro avión de American Airlines realizara un aterrizaje de emergencia en Orlando debido a una falla en el motor, lo que provocó que la senadora Ashley Moody (republicana por Florida), que viajaba como pasajera, no pudiera asistir a las votaciones en el Capitolio.

El vuelo 3230 acababa de despegar del Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix con destino a Portland alrededor de las 4:15 p.m. del jueves cuando recibió la alerta del peligro potencial.

“El vuelo que despegaba detrás de ustedes dijo que vio llamas saliendo de uno de sus motores y que podría haber una fuga”, advirtió un controlador aéreo a la tripulación, según la grabación de la llamada de emergencia.

“De acuerdo, estamos trabajando en un problema hidráulico y planeamos regresar a la pista”, dijo el piloto.

Soon after taking off from Phoenix’s Sky Harbor International Airport on Thursday, an American Airlines flight heard from air traffic controllers that another plane spotted flames coming from one of its engines. The pilots of AA3230 said they were also dealing with an apparent? pic.twitter.com/Bw7RSFdQQ1 — CBS News (@CBSNews) November 20, 2026

“¡Mayday, mayday, mayday!”, exclamó el piloto, indicando que había 120 personas a bordo y que no era necesario “consumir combustible”.

El avión aterrizó de nuevo en el aeropuerto 20 minutos después del despegue, según los datos de vuelo.

American Airlines confirmó el viernes por la mañana que hubo un “problema mecánico” no especificado en el vuelo, pero insistió en que “no había indicios de incendio”.

El vuelo 3230 regresó al aeropuerto sin incidentes y “fue retirado de servicio para ser inspeccionado por nuestro equipo de mantenimiento”, mientras que los pasajeros fueron reubicados en otro vuelo a Portland esa misma noche, informó la aerolínea.

“La seguridad es nuestra máxima prioridad y agradecemos a los miembros de nuestro equipo su profesionalismo y pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias ocasionadas en sus planes de viaje”, declaró un representante.

El lunes pasado, los pasajeros de American Airlines tuvieron que esperar dos horas por su equipaje tras aterrizar en Atlanta, solo para encontrarlo cubierto de mantequilla de cacahuete líquida cuando finalmente lo recogieron.

A principios de este mes, un vuelo de American Airlines procedente del aeropuerto de Los Ángeles (LAX) evitó por poco una colisión en el aire con un Airbus de Air France después de que este último realizara un giro no autorizado interponiéndose en su trayectoria.

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