La administración del presidente Donald Trump prepara nuevas reglas para modificar el sistema de acreditación universitaria, una medida que podría poner en riesgo millones de dólares en financiamiento federal y aumentar la presión sobre colegios y universidades para ajustarse a las prioridades políticas de la Casa Blanca.

Los cambios, previstos para entrar en vigor en julio de 2027, obligarán a los organismos acreditadores a evaluar si las instituciones promueven la diversidad intelectual y el intercambio abierto de ideas, un criterio que ha generado preocupación entre académicos y organizaciones educativas por sus posibles implicaciones para la libertad académica y la autonomía universitaria.

La acreditación es fundamental para que las universidades puedan acceder a subvenciones y préstamos federales destinados a estudiantes. Sin ese reconocimiento, muchas instituciones podrían perder una fuente de financiamiento indispensable y quedar fuera del alcance de miles de alumnos que dependen de la ayuda económica para pagar sus estudios.

Trump ha convertido a las universidades en uno de los principales objetivos de su agenda política, al acusar a instituciones de educación superior de promover ideologías liberales y restringir las opiniones conservadoras. Durante la campaña presidencial de 2023, el mandatario adelantó que utilizaría el sistema de acreditación como su “arma secreta” para recuperar el control de las universidades.

“Ha llegado el momento de recuperar nuestras otrora grandes instituciones educativas de manos de la izquierda radical”, dijo entonces Trump, al anunciar su intención de transformar la supervisión de los centros educativos.

Trump administration ready to deploy ‘secret weapon’ against higher educationhttps://t.co/C0l1glGzUo — The Hill (@thehill) November 22, 2026

Acreditación, un mecanismo de presión federal

El Departamento de Educación sostiene que las nuevas disposiciones buscan garantizar que los estudiantes estén expuestos a diferentes perspectivas y que las universidades permitan el debate de ideas sin restricciones ideológicas. Sin embargo, especialistas advierten que la regulación podría abrir la puerta a una mayor intervención gubernamental en decisiones que históricamente han correspondido a las propias instituciones académicas.

“Pero existe el riesgo de que la acreditación se convierta en un mecanismo de influencia federal sobre las decisiones institucionales y las políticas institucionales que tradicionalmente han estado dentro del ámbito de competencia de los colegios y universidades”, afirmó Antoinette Flores, vicepresidenta de política federal y asuntos gubernamentales del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. El gobierno también ha utilizado el sistema para presionar a universidades como Columbia y Harvard, a cuyos organismos acreditadores envió comunicaciones cuestionando el cumplimiento de sus estándares.

Ambos centros han enfrentado recortes de fondos federales en medio de disputas con la administración Trump. La Universidad de Columbia fue colocada en estado de advertencia por su acreditador, mientras Harvard enfrenta una revisión formal.

Las agencias acreditadoras son organizaciones independientes que evalúan aspectos como calidad académica, programas educativos, administración, finanzas, servicios estudiantiles y desempeño institucional. Su función también es proteger a los estudiantes y garantizar que los recursos públicos se destinen a instituciones que cumplen estándares educativos.

Expertos consideran que las nuevas disposiciones podrían enfrentar impugnaciones legales, particularmente si el gobierno intenta intervenir en planes de estudio, contratación de profesores o políticas internas.

“Creo que, en muchos casos, debido a que estos conceptos son tan amplios y a la falta de claridad sobre lo que el Departamento de Educación busca en muchos de ellos, están actuando a ciegas”, advirtió Flores.

Los organismos acreditadores deberán revisar sus estándares antes de julio, mientras universidades y especialistas analizan el alcance de las nuevas reglas y sus posibles consecuencias para la educación superior estadounidense.

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