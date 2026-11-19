Meses después de descubrirse que la sección de Delta Upsilon de Penn State había estado involucrada en una presunta red de cocaína, la universidad suspendió a la fraternidad por cuatro años.

En agosto, el fiscal general de Pennsylvania, Dave Sunday, anunció que se presentaron cargos contra 14 acusados ​​en relación con la presunta operación de tráfico de cocaína que involucró a miembros de Delta Upsilon y Sigma Chi en 2023 y 2024. Trece de los acusados ​​eran estudiantes en ese momento, mientras que el decimocuarto es padre de un estudiante.

En ese entonces, la universidad declaró que suspendería temporalmente a Delta Upsilon mientras la Oficina de Responsabilidad Estudiantil y Respuesta a Conflictos (OSACR) investigaba el caso.

El miércoles 18 de noviembre, la universidad anunció mediante un comunicado que la sección había perdido oficialmente su elegibilidad como organización estudiantil por un período mínimo de cuatro años, con efecto inmediato.

Esto se produce después de que la investigación descubriera evidencia de mala conducta grave y actos perturbadores de novatadas.

La universidad declaró el miércoles que los nuevos miembros fueron sometidos a novatadas que consistían en un control exhaustivo de sus actividades diarias, actos de servidumbre, privación del sueño, castigos físicos, intimidación, humillación y amenazas de sufrir daños adicionales.

Las actividades se llevaron a cabo en instalaciones fuera del campus, donde, según testigos, los nuevos miembros eran monitoreados mediante la obligación de asistir a clases y compartir su ubicación, y eran sometidos a abusos físicos, incluyendo confinamiento, consumo forzado de alcohol, patadas, puñetazos, tortura con agua y otras actividades que les causaron lesiones físicas y angustia emocional, indicó la universidad.

“La investigación también corroboró múltiples acusaciones graves relacionadas con el uso indebido y la distribución de drogas”, se lee en el comunicado de la universidad.

La fraternidad Delta Upsilon de Penn State podría solicitar su reconocimiento una vez finalizada la suspensión de cuatro años, pero esto no está garantizado y estará sujeto a la revisión de la universidad.

Los estudiantes actuales que participaron en la mala conducta serán atendidos a través del proceso disciplinario individual de Penn State, según informó la universidad.

La universidad también confirmó que Sigma Chi, incluida en la investigación, sigue siendo un grupo no reconocido y sin supervisión universitaria.

“Si bien la universidad puede responsabilizar, y de hecho responsabiliza, a los estudiantes miembros de estas organizaciones por mala conducta, Penn State no tiene autoridad para sancionar a la organización”, indica el comunicado de prensa.

Los fiscales federales anunciaron el miércoles que un gran jurado federal acusó a Agostino Abbatiello, de 24 años, de un cargo de conspiración para distribuir cocaína y seis cargos de distribución de cocaína.

En el anuncio, Sunday indicó que Abbatiello, quien se encuentra entre los 14 acusados ​​que enfrentan cargos estatales, era “el cabecilla de una red de narcotráfico de alto nivel que suministraba cocaína a estudiantes de la Universidad Estatal de Pensilvania, involucrando a algunos miembros novatos de fraternidades en el proceso de empaquetado”.

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