Estados Unidos sobrevoló territorio mexicano con un dron de vigilancia para ayudar al gobierno a localizar y capturar a un importante narcotraficante el fin de semana en Sinaloa, informaron funcionarios de seguridad mexicanos.

La reciente detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “Chapo Isidro”, ilustra la creciente cooperación policial entre ambos países vecinos, pero la participación de Estados Unidos en operaciones de seguridad mexicanas ha sido durante mucho tiempo un tema delicado.

El secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, declaró que la captura de Meza Flores y 16 miembros de su grupo criminal fue resultado de un “intercambio de inteligencia crucial” con las autoridades estadounidenses durante los últimos tres meses para localizar a Meza Flores en Guasave, Sinaloa.

Durante la semana previa a la captura de Meza Flores, se autorizó a Estados Unidos a sobrevolar territorio mexicano con drones de inteligencia para apoyar en el posterior cerco al capo y su captura, según informaron Trevilla Trejo y otros funcionarios mexicanos. Enfatizaron que la misión de inteligencia se llevó a cabo conforme a la ley mexicana.

Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo? pic.twitter.com/OSEB2L3fqc — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

Las autoridades también destacaron que Estados Unidos tiene una solicitud de extradición vigente para Meza Flores por cargos de narcotráfico, lo que deja abierta la posibilidad de que el líder del cártel sea enviado para enfrentar la justicia.

Por su parte, el gobierno estadounidense resaltó su apoyo de inteligencia en la operación, pero no proporcionó de inmediato más detalles sobre el uso del dron de vigilancia, según informó CBS News.

El FBI había incluido a “Chapo Isidro” en su lista de los 10 fugitivos más buscados, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

Tras su captura, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo identificó como un líder de alto rango del Cártel de Sinaloa, al que describe como “uno de los cárteles de la droga más prolíficos y peligrosos de México, conocido por su uso generalizado de la corrupción y la violencia para impulsar sus actividades de narcotráfico”.

La detención del capo desencadenó una ola de violencia en Sinaloa, que dejó 20 muertos en la ciudad de Guasave. Entre las víctimas se encontraban cuatro soldados y 16 presuntos delincuentes.

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