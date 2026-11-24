El Día de Acción de Gracias es una ocasión para reunirse con la familia, compartir alimentos y expresar gratitud por las cosas buenas de la vida.

Sin embargo, cuando varias personas se encuentran bajo el mismo techo, también pueden surgir diferencias, tensiones o conversaciones incómodas.

Para quienes desean recibir esta celebración en un ambiente tranquilo, un ritual inspirado en la espiritualidad puede convertirse en una forma simbólica de poner la intención en la unión familiar.

La reconocida astróloga Mizada Mohamed compartió una receta casera para atraer paz, amor y armonía al hogar durante festividades como Thanksgiving y Navidad.

La propuesta utiliza una vela morada, tres inciensos y el simbolismo espiritual del número 11.

Según la astróloga, lo importante es realizar el procedimiento con fe, amor e intención.

Este ritual no garantiza que desaparezcan los conflictos familiares, pero puede servir como un momento de reflexión para visualizar una convivencia respetuosa y recordar el valor de compartir en tranquilidad.

¿Qué significa el número 11 en este ritual de Acción de Gracias?

Dentro de distintas corrientes esotéricas y numerológicas, el número 11 se considera una cifra relacionada con la intuición, la espiritualidad y la conexión interior.

Por eso, la propuesta de Mizada Mohamed utiliza este número como elemento central de la práctica.

La intención es dedicar unos minutos a pensar en cada integrante de la familia y visualizar un encuentro en el que predominen la comunicación, el respeto y el cariño.

La vela morada acompaña este momento como símbolo de espiritualidad y transformación, mientras que el incienso forma parte de la ambientación.

Materiales para realizar el ritual de paz y armonía

Para preparar esta receta casera necesitarás tres inciensos, una vela morada, un listón del color que prefieras, cerillos de madera, un bolígrafo y una hoja de papel.

Antes de comenzar, busca un espacio tranquilo de tu casa, preferentemente donde puedas realizar el ritual sin interrupciones.

Ten todos los materiales a la mano y piensa en el propósito que deseas expresar: que tu hogar sea un lugar de unión, serenidad y buena comunicación durante el Día de Acción de Gracias.

Cómo hacer el ritual para atraer armonía familiar en Thanksgiving

Paso 1. Forma un triángulo con los tres inciensos

Coloca los tres inciensos formando un triángulo sobre una superficie resistente al calor.

Después, enciende la vela morada con un cerillo de madera y utiliza su llama para prender los inciensos.

Pon la vela en el centro del triángulo. Mientras realizas este paso, piensa en cada uno de los familiares que estarán reunidos en tu casa.

La intención es dirigir tus pensamientos hacia una convivencia agradable y dejar de lado los resentimientos o preocupaciones.

Paso 2. Visualiza a tu familia viviendo en paz

Fija la mirada en la vela morada y menciona en voz alta los nombres de los integrantes de tu familia.

Después, cierra los ojos e imagina que todos conviven con tranquilidad, se escuchan y disfrutan de la celebración.

Mizada Mohamed recomienda acompañar la visualización con una oración enfocada en la unión familiar. Puedes repetirla en voz alta:

“En mi familia hay unión. La unión de mi familia es maravillosa, estamos unidos en amor, paz, armonía y tranquilidad.

En mi hogar hay amor, luz, paz, alegría, felicidad y comunicación. Todos vibramos en amor y armonía perfecta”.

Al llegar a la última parte, menciona los nombres de tus familiares.

Paso 3. Deja la vela encendida durante 11 minutos

Después de pronunciar la oración, deja la vela encendida exactamente 11 minutos, de acuerdo con las indicaciones de la astróloga.

Durante ese tiempo, procura mantener tu atención en el deseo de unión y tranquilidad para tu hogar.

Por seguridad, nunca dejes una vela encendida sin supervisión. Colócala lejos de cortinas, papel, muebles, mascotas y cualquier material inflamable.

Si necesitas apagarla antes, hazlo de manera segura; la seguridad debe estar por encima de cualquier indicación ritual.

Paso 4. Escribe tus deseos y guárdalos

Toma la hoja de papel y escribe los nombres de cada uno de tus familiares. En la parte inferior, anota la siguiente frase:

“En mi hogar fluye la unión y la armonía perfecta. En mi hogar hay amor, paz, tranquilidad y serenidad”.

Después, agrega otras frases en tiempo presente que nazcan de tu corazón y estén relacionadas con la comunicación, el respeto y la unión familiar.

Dobla la hoja y átala con el listón de tu color favorito. Cuando los inciensos se hayan consumido por completo, guarda el papel dentro de un libro, sobre o cajita.

Según las instrucciones de Mizada Mohamed, la vela morada se debe encender una vez por semana durante 11 minutos, acompañada de tres inciensos.

Mantén siempre las mismas precauciones de seguridad y no dejes materiales encendidos sin vigilancia.