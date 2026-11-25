Un hombre de Minnesota, autor de un manuscrito titulado “Cómo matar a un juez federal”, fue declarado culpable de dos cargos de distribución de comunicaciones amenazantes y un cargo de amenazas contra miembros del poder judicial.

Un jurado en St. Paul, Minnesota, declaró culpable a Robert Phillip Ivers, de 73 años, por enviar por correo su guía práctica de 236 páginas, la cual, según la fiscalía, estaba “diseñada para enseñar a extremistas cómo planificar, entrenar, cazar, acechar y asesinar a cualquier persona, incluyendo jueces, sus familiares, políticos y más”.

Según los fiscales, este texto figuraba en un folleto que el autor distribuyó sobre su libro.

Los envíos incluían amenazas de muerte contra un testigo y el juez que presidió el juicio penal federal de 2018, en el que el acusado fue declarado culpable de amenazar con asesinar a otro juez federal.

Los registros judiciales indican que Ivers estaba imprimiendo copias de su libro en una biblioteca de Wayzata, Minnesota, el año pasado, y el personal alertó a las autoridades sobre el contenido del manuscrito.

Fue arrestado en 2025 tras proferir múltiples amenazas contra miembros específicos del poder judicial.

Previamente, en 2019, Ivers fue declarado culpable de conspirar para asesinar a la jueza federal Wilhelmina Wright del Distrito de Minnesota y sentenciado a 18 meses de prisión, según informaron Reuters y CBS News.

Según documentos judiciales, el acusado envió por correo el manifiesto a un bufete de abogados de Minneapolis y a la Universidad de St. Thomas. El manifiesto contenía amenazas explícitas de violencia contra el testigo y el juez involucrados en el juicio penal anterior del acusado, contra los jueces federales en general y contra los hijos de las víctimas.

“El resultado de hoy reafirma la solidez de nuestro sistema de justicia frente a la intimidación. Quienes busquen tomar represalias contra testigos o jueces con amenazas de violencia rendirán cuentas ante la justicia”, declaró el fiscal federal Daniel N. Rosen.

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