Un hombre se declaró no culpable tras ser acusado de amenazar con un explosivo a una planta de etanol en Illinois.

Andrew K. Kozak, de 41 años, fue acusado formalmente por un gran jurado de cargos relacionados con amenazas con explosivos y amenazas de comunicación interestatal.

Según los registros en línea, Kozak está acusado de usar el correo electrónico para amenazar con dañar y destruir un edificio mediante fuego y explosivos, y de amenazar a personas en la planta de BioUrja.

En una conferencia de prensa el martes por la tarde, el fiscal federal Gregory Gilmore declaró que el cargo de amenazas con explosivos conlleva una pena de hasta 10 años, mientras que las amenazas de comunicación interestatal conllevan una pena de hasta cinco años.

?PEORIA UPDATE: On November 17, 2026, Andrew M. Kozak, 41, of Chillicothe, Illinois, was indicted on one count of transmitting via interstate or foreign commerce a threat to unlawfully damage and destroy the BioUrja Renewables plant in Peoria, Illinois, by means of fire and an? pic.twitter.com/ALdhliyIFf — ATF Chicago (@ATF_Chicago) November 18, 2026

Según su perfil de LinkedIn, Kozak fue sido aprendiz en la planta de etanol durante 10 meses.

Las autoridades informaron durante el fin de semana que se encontró un artefacto explosivo en la planta. La amenaza obligó a ordenar la evacuación de un área de una milla alrededor de la planta, en las orillas de Peoria y East Peoria del río Illinois, poco después de las 7 p.m. del viernes. La orden de evacuación se levantó el sábado tras no encontrarse otros artefactos en la planta.

Durante una rueda de prensa el fin de semana, el jefe de policía de Peoria, Brad Dixon, se negó a revelar el tipo de artefacto descubierto, limitándose a decir que el paquete, que había sido neutralizado, representaba una amenaza creíble. La alcaldesa de Peoria, Rita Ali, declaró a la prensa el viernes por la noche que el artefacto era una bomba.

La orden de evacuación obligó a cancelar o aplazar numerosos eventos en Peoria.

Kozak tiene una audiencia de detención programada para el viernes. La fiscalía solicita que permanezca detenido. Está previsto que comparezca de nuevo ante el tribunal en diciembre, y el juicio con jurado está programado para el 11 de enero.

Sigue leyendo:

– Nueva ola de falsas amenazas de bomba se registran en vuelos y aeropuertos europeos.

– Arrestan a hombre de Tucson tras revelar por mail a una cadena de noticias que planeaba atacar la Casa Blanca.