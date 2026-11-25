Anoche Jennifer Barreto fue coronada como Miss Universo 2026. Puerto Rico posee seis coronas de este certamen. Están a una de empatar con Venezuela, que a la fecha es el país con más reinas de belleza, como ganadoras de dicha competencia. Siete son las coronas que posee el país al que Alicia Machado representó en el año 1996. A continuación, los nombres de todas las misses de “La Isla del Encanto” que han ganado este certamen:

Marisol Malaret — Miss Universo 1970

Deborah Carthy-Deu — Miss Universo 1985

Dayanara Torres — Miss Universo 1993

Denise Quiñones — Miss Universo 2001

Zuleyka Rivera — Miss Universo 2006

Jennifer Barreto — Miss Universo 2026

Esta competencia de belleza posee diversos momentos que sirven como evaluación, en donde el jurado debe observar a cada candidata con ojo crítico, para tratar de encontrar la delegada con mayores cualidades para ser coronada como Miss Universo. Dentro del certamen, el público disfruta de varios de ellos, entre los que se destacan los siguientes desfiles: traje típico, traje de baño y vestido de gala.

Pero la integridad de la victoria se logra cuando una de todas las representantes se destaca en los siguientes aspectos: comunicación y oratoria, liderazgo e impacto social, presencia escénica, disciplina y convivencia. Tomando en cuenta todos estos puntos, las participantes que conformaron el top 12 eran ideales.

Las doce por nombre y país:

Chile (Dominga López),

Estados Unidos (Justus Kelley)

República Dominicana (Melissa Núñez)

Nueva Zelanda (Georgia Waddington)

Cuba (Mia Donadio)

Puerto Rico (Jennifer Barreto)

Filipinas (Beatrice Millan-Windorski)

Colombia (María Alejandra López)

Nicaragua (Jasmine Blandford)

Venezuela (Clara Vegas)

República Democrática del Congo (Jessica Kalambayi)

Francia (Garance Authié)

Pero entre todas, un grupo selecto se destacaba desde el inicio, convirtiéndose en el grupo en el que se concentraban las favoritas de las mayorías. Hablamos de Francia, Venezuela, Cuba, Venezuela, Filipinas, República Dominicana, República Independiente del Congo y Puerto Rico. Este fue el año en el que las reinas latinas se destacaron mucho más desde el inicio. Melissa Núñez, Clara Vegas y Beatrice Millan-Windorski. Entre las que tenemos que destacar a Venezuela y República Dominicana.

La respuesta que casi le cuesta la corona y ha generado drama y debate

El problema con Miss Puerto Rico fue su primera respuesta. A ella la cuestionaron sobre la inteligencia artificial. La pregunta en concreto fue la siguiente: Mientras la inteligencia artificial continúa creciendo, ¿cuál es el valor humano más importante que nunca debemos perder? Convengamos que hasta este punto, la pregunta de Barreto fue la más complicada; las previas fueron realmente preguntas de “cajón”, aquellas que siempre se hacen en un certamen de belleza.

La respuesta textual de la delegada boricua fue: La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas para quedarse y yo pienso que lo más importante es utilizarla responsablemente. Y si la inteligencia artificial pone en juego nuestros valores, entonces eso nunca fue un valor. El valor está en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos cuando defenderlos se hace difícil“.

Concluyó su aportación con el comentario que se ha convertido en meme: Por eso a mí no me preocupa cuán inteligente sea la inteligencia artificial o avance, sino cuán sabios vamos a ser nosotros para utilizarla responsablemente.

Llegados a este punto, la primera parte de la respuesta de Jennifer Barreto es válida. Y por sí misma podríamos decir que con esto ya era suficiente. El tiempo dado para responder tampoco permite respuestas tan amplias.

El problema fue la forma en la que sonó el cierre de su respuesta y la repetición de la palabra inteligencia. Además de que al responder en español se le sintió nerviosa y, para este momento, ella se destacó como la única haciendo uso de la traducción. En la segunda parte de esta dinámica se mostró más segura al responder en inglés.

¿Merecía ganar Miss Puerto Rico?

Esta es la pregunta que se hacen muchos. A la hora de responder, se debe tomar en cuenta todo lo que mencionamos antes; la integralidad es lo que construye a la delegada idónea para el cargo que desempeñará para la institución.

Dicho esto, la decisión fue difícil, porque todas, en alguna manera, se mostraron parejas en la ronda de preguntas y respuestas. Algunas se destacaron más, pero mostraron deficiencias. En otros puntos, como imagen y pasarela. Repito, la decisión se toma sobre la base de un todo. Dicho esto, la victoria de Barreto es justa, como también lo habría sido la victoria de cualquiera de las cinco finalistas; así de reñido estuvo el certamen este año.

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