Estados Unidos dio a conocer detalles de su colaboración con la Secretaría de Marina (Semar) en un operativo contra el narcotráfico realizado al suroeste de Acapulco, Guerrero, donde fue interceptada una embarcación menor que transportaba más de 1.5 toneladas de cocaína.

De acuerdo con información difundida por el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur (JIATF-South), organismo vinculado al Comando Sur de Estados Unidos, la operación contó con apoyo de vigilancia y detección aérea por parte de una aeronave de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Según la versión estadounidense, la aeronave detectó dos embarcaciones rápidas que navegaban en aguas del Pacífico. Tras identificar los movimientos, la información fue compartida con autoridades mexicanas y con la cadena de mando estadounidense para coordinar la intervención.

El operativo se llevó a cabo con apoyo de un helicóptero, mientras que elementos de la Infantería de Marina mexicana interceptaron una de las embarcaciones y arrestaron a seis personas que viajaban a bordo.

? Counterdrug detection and monitoring efforts supported by Joint Interagency Task Force South contributed to the Mexican Navy’s interdiction of a go-fast vessel southwest of Acapulco, Mexico.

A U.S. Customs and Border Protection aircraft detected two go-fast vessels. Partner? pic.twitter.com/4x2lEXr7DL — Joint Interagency Task Force South (@jiatfs) November 24, 2026

Como resultado de la intervención fueron decomisados 24 paquetes con un total de 1,512 kilogramos de cocaína, según las cifras difundidas por el JIATF-South.

Semar había reportado cerca de una tonelada

El decomiso fue informado originalmente por la Secretaría de Marina el pasado 9 de noviembre, cuando dio a conocer la detención de seis personas y el decomiso de 24 bultos con aproximadamente 1,000 kilogramos de cocaína.

En aquella ocasión, la dependencia atribuyó el resultado a recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero.

Sin embargo, el comunicado mexicano no hizo referencia a la participación de autoridades estadounidenses ni al apoyo de detección aérea que posteriormente reveló el organismo del Comando Sur.

Durante una operación de vigilancia marítima al suroeste de Acapulco, Guerrero, personal de la Armada de México de @SEMAR_mx aseguró aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor.



Durante la? pic.twitter.com/2ArO3bDEU8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 9, 2026

La diferencia entre ambas cifras también llamó la atención: mientras la Semar informó inicialmente de aproximadamente 1,000 kilogramos, el reporte estadounidense señaló un peso de 1,512 kilogramos.

La dependencia mexicana precisó que el peso ministerial definitivo de la sustancia quedaría sujeto a la confirmación de las autoridades competentes.

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