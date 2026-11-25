Los feminicidios en México aumentaron 44.3% entre 2006 y 2025, mientras que las armas de fuego se convirtieron en el principal mecanismo utilizado para asesinar a mujeres, al estar presentes en 62.1% de los homicidios registrados el año pasado, casi el doble de la proporción documentada hace dos décadas.

Las cifras forman parte del informe “Lo que sabemos sobre la violencia contra las mujeres”, presentado este miércoles 25 de noviembre por la organización Data Cívica, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El estudio examina los cambios en las distintas expresiones de violencia durante los últimos 20 años, tomando como referencia el inicio de la llamada Guerra contra el narcotráfico, impulsada en diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón.

La organización advierte que la violencia contra las mujeres no puede considerarse un efecto secundario de la confrontación entre grupos criminales, pues atraviesa tanto los hogares como los espacios públicos y afecta de manera diferenciada a niñas, adolescentes, mujeres migrantes y otros sectores de la población.

Uno de los cambios más preocupantes está relacionado con los mecanismos utilizados para cometer homicidios. En 2006, las armas de fuego aparecían en 31.6% de los asesinatos de mujeres, pero para 2025 esa proporción llegó a 62.1%. “Hoy intervienen en casi dos de cada tres asesinatos de mujeres”, destacó Data Cívica.

El informe también identifica diferencias importantes en los lugares donde ocurren estos crímenes. Durante 2025, aproximadamente 24 de cada 100 mujeres asesinadas perdieron la vida dentro de una vivienda, frente a 11 de cada 100 hombres. Esta desigualdad se ha mantenido durante casi dos décadas.

#25N ? ¿Cómo ha cambiado la violencia contra las mujeres en México?



A veinte años de la guerra contra el narcotráfico, los feminicidios aumentaron 44.3% y el uso de armas en casos de homicidios contra mujeres se duplicó.



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Mujeres jóvenes enfrentan mayor riesgo de violencia sexual

La violencia sexual también presenta diferencias significativas por género y edad. Según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, el 2.05% de las mujeres adultas declaró haber sufrido alguna de las agresiones sexuales contempladas en el estudio durante 2025, frente al 0.26% de los hombres.

Las mujeres de entre 18 y 24 años registraron la mayor incidencia, pues 5.3% reportó haber experimentado alguna agresión sexual durante ese periodo. La calle y el transporte público concentraron buena parte de estos episodios: 42.4% ocurrió en espacios públicos y 25.6% en el transporte colectivo. En conjunto, casi siete de cada 10 agresiones sexuales contra mujeres adultas sucedieron en alguno de esos lugares.

Los registros hospitalarios preliminares de 2026 muestran otra dimensión del problema: las niñas y mujeres representaron 92.1% de los egresos relacionados con agresiones sexuales, y 56.2% de esos casos correspondió a menores de edad.

Desapariciones, discriminación y obstáculos para denunciar

La desaparición de niñas y mujeres también aumentó. Los registros pasaron de 12,496 casos en 2023 a 13,610 en 2025. Entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2026 se contabilizaron 7,216 desapariciones, de las cuales 1,384 personas continuaban sin ser localizadas al momento de la consulta.

Las adolescentes de 12 a 17 años representan 22% del total de mujeres desaparecidas, frente al 5.9% registrado entre los hombres. El Estado de México concentra 5,277 registros de niñas y mujeres desaparecidas o no localizadas.

Data Cívica también documentó otras formas de violencia. El 35.3% de las madres migrantes indígenas reportó violencia obstétrica durante su último parto, frente al 27.9% de las mujeres que no eran migrantes ni indígenas. En el ámbito político, ONU Mujeres México encontró que 96 de cada 100 candidatas a cargos legislativos encuestadas sufrieron alguna forma de violencia durante las campañas electorales de 2023-2024.

A las agresiones se suman las dificultades para acceder a la justicia. Apenas cinco de cada 100 incidentes de violencia sexual contra mujeres adultas fueron denunciados ante el Ministerio Público durante 2025. Entre quienes no denunciaron, 27.3% consideró que hacerlo era una pérdida de tiempo y 14.9% expresó desconfianza en las autoridades.

Ante este panorama, Data Cívica plantea que las respuestas gubernamentales no deben limitarse a medidas policiales y punitivas, sino incorporar estrategias de prevención, autonomía económica, protección y acompañamiento comunitario.

La organización sostiene que las políticas públicas deben atender las condiciones particulares de cada población y territorio, además de garantizar la participación de las organizaciones civiles en el seguimiento y evaluación de las medidas contra la violencia de género.

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