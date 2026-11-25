Seis personas, entre ellas dos niños, fueron halladas muertas tras estrellarse una avioneta frente a la costa de Mississippi el martes, según informó la Guardia Costera.

Buzos encontraron sus cuerpos en el fuselaje de la aeronave después de que el Cessna 210 se estrellara en el Golfo de México, entre Pascagoula, Mississippi, y Horn Island, que forma parte del Parque Nacional de las Islas del Golfo, según informaron las autoridades. A bordo viajaban cuatro adultos y dos niños de 8 y 10 años, declaró Juan Ros, portavoz de la Guardia Costera.

La torre de control regional de tráfico aéreo de Mobile, Alabama, informó alrededor de las 15:45 que había perdido contacto con la aeronave, según la Guardia Costera.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que la avioneta descendía a 10,000 pies por minuto cuando se perdió el contacto, informó la cadena WLOX-TV, afiliada de CBS, citando a la Guardia Costera.

Los equipos de rescate pasaron horas buscando al grupo y, en un principio, solo encontraron tres chalecos salvavidas, una balsa salvavidas y la cabina del avión flotando en el agua, según Ros.

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??Una aeronave que despegó de Nueva Orleans con destino a Fort Myers, Florida, se estrelló en el agua al noreste de Horn Island, Mississippi, EE.UU. La Guardia Costera realiza labores de búsqueda de los cuatro adultos y dos menores que viajaban a bordo



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El Cessna se dirigía de Nueva Orleans a Fort Myers, Florida, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

El comandante Trevor Blount, coordinador de la Misión Móvil de Búsqueda y Rescate del Sector de la Guardia Costera, calificó la situación de desgarradora.

“Si bien este no es el resultado que ninguno de nosotros esperaba, agradecemos la sólida coordinación interinstitucional que nos permitió localizar rápidamente a las personas a bordo de la aeronave y brindar consuelo a sus familias”, declaró en un comunicado.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigarán el accidente, con la NTSB a la cabeza. A principios de este mes, un jet ejecutivo Learjet 60 se estrelló contra el suelo en el sur de Florida, causando la muerte de las nueve personas a bordo. El terrible accidente fue grabado en video por personas dentro de sus vehículos.

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