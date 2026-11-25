La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) permitió que 1.4 millones de pastillas de fentanilo ingresaran al país durante una operación encubierta en Nuevo México, considerada la más grande en la historia de Estados Unidos, según detalla un nuevo informe.

Una investigación de Associated Press encontró que la DEA permitió el tráfico de pastillas entre agosto de 2024 y abril de 2025. La nueva cifra es mucho más que las 74,000 pastillas de fentanilo informadas anteriormente.

“Caminar” es la práctica policial mediante la cual se permite que algunas drogas ingresen al país con la expectativa de arrestar a figuras que se encuentran más arriba en la cadena de contrabando.

El informe se basa en gran medida en información proporcionada por el denunciante de la DEA, David Howell. Las cifras, combinadas con la letalidad de las pastillas de fentanilo, que a menudo se disfrazan de pastillas farmacéuticas menos potentes, han planteado nuevas preguntas sobre la legalidad y moralidad de “caminar”.

“Todo el mundo quiere el pez gordo, pero el pez gordo no está garantizado”, dijo a AP Brian Besser, exalto ejecutivo de la DEA que supervisó la división de las Montañas Rocosas de la agencia. “Cuando se trata de una sustancia que puede acabar con tanta vida humana, no se puede apostar así”.

El informe encontró que agentes de la DEA observaban desde un avión de vigilancia mientras los traficantes traficaban grandes paquetes de pastillas en contenedores de plástico y bolsas de lona que pasaban por hoteles, complejos de apartamentos, alquileres de Airbnb e instalaciones de almacenamiento altamente transitados en seis estados.

Los agentes también permitieron hasta 100,000 pastillas en un hotel en Albuquerque después de que la DEA rodeó el edificio en una vigilancia, más de las 74,000 informadas anteriormente.

Inicialmente, la agencia negó haber permitido a sabiendas el tráfico de una droga sintética. Luego, las autoridades federales y locales abrieron investigaciones sobre la supuesta práctica, incluso por parte de la oficina del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, la oficina del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos y los comités del Congreso.

La agencia ha dicho que sus decisiones fueron legales y coordinadas con los fiscales federales para evitar daños públicos.

“El Departamento de Justicia se compromete a utilizar todas las herramientas legales disponibles para identificar, desarticular y desmantelar las organizaciones responsables del tráfico de fentanilo a nuestras comunidades”, escribió Tessa DuBerry, portavoz de la fiscalía estadounidense, en un comunicado enviado por correo electrónico a la AP.

Michelle Lujan Grisham, gobernadora saliente de Nuevo México, dijo que la práctica de la DEA o “caminar” el fentanilo “es como tratar de evitar que mi casa se incendie negociando con un pirómano”, y agregó que la agencia estaba “completamente involucrada en el encubrimiento porque saben que fueron demasiado lejos y que está mal”.

La semana pasada, Albuquerque presentó una reclamación por 153 millones de dólares a la DEA, alegando que la agencia permitió la entrada de fentanilo a la ciudad para que los agentes pudieran preparar casos penales más importantes, tres meses después de que Torrez demandara al departamento de justicia para obtener registros de la DEA.

Torrez dijo que los registros eran necesarios para la investigación del departamento de justicia de Nuevo México. La investigación se centra en las acusaciones de que agentes de la DEA permitieron a sabiendas la distribución de grandes cantidades de fentanilo en Nuevo México.

El fiscal de la ciudad de Albuquerque, Joshua Boone, dijo que la ciudad planeaba responsabilizar al gobierno. “Albuquerque está librando una batalla cuesta arriba de la que no sabíamos desde hace mucho tiempo. Ahora que lo sabemos, podemos hacer algo al respecto”.

Los datos del Departamento de Salud de Nuevo México muestran que en 2025, la tasa de muerte por sobredosis proyectada para el estado fue de 46.4 por cada 100,000 residentes (más del doble de la tasa nacional), a medida que la crisis del fentanilo comienza a disminuir en la mayoría de las áreas.

En junio, Howell afirmó que la DEA “envenenó a nuestra comunidad para presentar casos. A través de nuestra propia ceguera voluntaria, podemos decir: ‘No sabemos realmente qué pasó con las drogas’. Pero conseguimos que mataran al 100% de la gente”.

La DEA ha cuestionado los informes de AP, diciendo en una declaración a The Guardian que “las descripciones públicas que sugieren que la DEA permitió a sabiendas que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y fundamentalmente caracterizan erróneamente los hechos”.

La agencia dijo además que en “decisiones operativas en investigaciones como esta, la DEA tiene el mandato de coordinar las decisiones de investigación con el liderazgo de la USAO (oficinas de fiscales estadounidenses) para garantizar que los pasos de la investigación se coordinen cuidadosamente para evitar daños al público” y que las decisiones que había tomado “eran legales, razonables dadas las circunstancias y consistentes con las directrices del departamento”.

El mes pasado, el Albuqerque Journal informó sobre afirmaciones de que los denunciantes en el centro de la controversia estaban sujetos a continuas represalias por parte de los supervisores.

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