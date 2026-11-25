Después de meses de ataques políticos y personales, Donald Trump parece dispuesto a sentarse a conversar con uno de sus antiguos adversarios. El presidente aseguró que planea reunirse con Abdul El-Sayed, senador electo demócrata por Michigan, para hablar de su propuesta de atención médica universal, que el legislador quiere rebautizar como “Trumpcare”.

En una entrevista con el New York Post, Trump calificó al político de “inteligente” y reconoció que hizo un buen trabajo al presentar la iniciativa con su nombre.

“Es un tipo inteligente. Lo hizo bien. De hecho, lo hizo muy bien”, comentó el mandatario durante la conversación en el Despacho Oval.

Trump incluso dejó abierta la posibilidad de encontrar un punto de acuerdo. “Sé que me reuniré con él. Tal vez haya algún punto intermedio al que podamos llegar”, afirmó.

La propuesta que consiguió llamar su atención

La estrategia de El-Sayed fue directa. A principios de noviembre difundió en redes sociales una imagen de una tarjeta dorada con el nombre “Trumpcare” y pidió al presidente garantizar cobertura médica para todos los estadounidenses, desde el nacimiento hasta el final de la vida.

La publicación llamó la atención de Trump, quien la compartió en su plataforma Truth Social. Según CNN, el demócrata había convertido el acceso universal a la salud en una de las principales promesas de su campaña.

El plan está inspirado en la propuesta conocida como Medicare para todos, que busca ampliar la cobertura sanitaria mediante un sistema de pagador único. Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos políticos y financieros, especialmente entre los republicanos.

Del insulto político a una posible negociación

El acercamiento contrasta con la retórica que Trump utilizó durante la campaña. En un mitin de octubre llegó a llamar “yihadista” a El-Sayed y lanzó ataques contra su identidad musulmana, acusaciones que fueron cuestionadas por verificadores de información.

El demócrata, que será el primer musulmán elegido para el Senado estadounidense, también fue un crítico frecuente del presidente.

Ahora, con los demócratas encaminados a controlar ambas cámaras del Congreso, Trump reconoce que tendrá que negociar. Incluso advirtió que podría vetar iniciativas antes de alcanzar acuerdos.

El-Sayed, por su parte, ya había expresado su disposición a reunirse con el mandatario si eso ayudaba a impulsar sus prioridades. Por ahora, no hay fecha para el encuentro ni un compromiso concreto sobre “Trumpcare”.

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