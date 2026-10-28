El republicano Ted Cruz arremete en contra del demócrata Abdul El-Sayed al llamarlo “duende yihadista”

Ted Cruz, legislador por Texas, despotricó en contra de Abdul El-Sayed, aspirante al Senado, a quien llamó “duende yihadista”

Durante un mitin de campaña celebrado a las afueras de Detroit, Michigan, el republicano nacido en Calgary, Canadá, trató de ligar al demócrata de raíces egipcias con “la Hermandad Musulmana”, organización política y religiosa de orientación islamista suní.

“Mi apodo para ese tipo es el duende yihadista”, expresó.

El-Sayed representa a la izquierda más extrema del Partido Demócrata y abiertamente pugna por la consolidación de un sistema de salud público accesible para toda la población y por la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo cual va en contra de la política implementada por el presidente Donald Trump.

Ted Cruz advierte que, si el aspirante demócrata consigue ser elegido senador, entonces tendría amplias posibilidades de ser parte del Comité de Inteligencia del Senado, lo cual representa un riesgo para la seguridad nacional por su presunto vínculo con organizaciones musulmanas.

“Y si estoy en lo cierto al afirmar que es un ferviente partidario de los Hermanos Musulmanes, existe un riesgo muy real de que mueran estadounidenses como consecuencia de ello”, subrayó.

Abdul El-Sayed to this day has MAJOR ties to the Muslim Brotherhood.



Don’t miss the latest episode of Verdict: The Overwhelming Evidence that Abdul El-Sayed Supports the Muslim Brotherhood.https://t.co/eQAgBewOJn pic.twitter.com/DSsMbu5h5c — Ted Cruz (@tedcruz) October 28, 2026

En una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS, Cole Wozniak, portavoz de la campaña de El-Sayed, indicó que el senador Cruz sólo está tratando de desviar la atención ante los desaciertos del gobierno federal.

“Ted Cruz es un político muy impopular que durante mucho tiempo ha apoyado políticas que perjudican a las familias de Michigan, incluyendo votar a favor de recortar la atención médica para cientos de miles de habitantes de Michigan.

Sus peligrosos comentarios son solo el ejemplo más reciente de cómo Mike Rogers y sus aliados de MAGA intentan distraer a los votantes del hecho de que el precio de la gasolina, los alimentos y todo lo demás se ha disparado debido a las políticas fallidas de la administración Trump”, expresó.

Abdul El-Sayed compite frente al republicano Mike Rogers por un escaño representando a Michigan y los resultados de las encuestas apuntan hacia una carrera muy pareja.

En reiteradas ocasiones, durante los eventos de promoción de campaña a donde se presenta, el aspirante demócrata niega ser simpatizante de “la Hermandad Musulmana”.

Los ataques republicanos dirigidos hacia El-Sayed se fundamentan en una declaración emitida por su hermanastra Fatten Elkomy quien, entre 2012 y 2013, llegó a afirmar que su madre biológica llegó a ser miembro activa de la controversial organización musulmana en los 70´s.

No obstante, para deslindarse de cualquier nexo, el aspirante demócrata a senador menciona que, cuando él tenía tres años, sus padres se divorciaron y después terminó siendo criado por su madrastra.

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